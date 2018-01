L'enderroc de tres finques inicia una nova transformació urbana al sector Barreres

L'edifici del carrer de les Barreres número 11 amb el carrer d'en Tahones número 2 (fa xamfrà) i els del carrer d'en Tahones números 4 i 6. Són els tres immobles que s'estan enderrocant actualment al Barri Antic amb l'objectiu de portar-hi a terme una de les transformacions més importants dels darrers anys en aquest sector, molt a prop de la que s'hi va fer el 2005-2006, que va donar com com a resultat els Quatre Cantons, amb un edifici de 88 habitatges, cinc locals, 223 places d'aparcament i 2.181 m2 d'espai públic.

El cost dels tres enderrocs que s'estan executant ara és de 72.000 euros i se n'ha fet càrrec l'empresa municipal d'habitatge Fòrum, tenint en compte que dos dels tres immobles (el que fa xamfrà i el numero 6) són de la seva propietat. El número 4 és de l'Ajuntament, que paga a Fòrum 13.500 euros dels 72.000 totals i li ha encomanat que faci la gestió de l'enderroc. Marc Aloy, regidor d'Urbanisme, situa en dos anys el temps que caldrà per completar els treballs restants per tenir l'illa totalment buida de cases. Així mateix, anuncia per a l'any vinent la redacció del projecte d'urbanització.



Un nou vial a la Muralla

L'objectiu és enderrocar totes les cases que hi ha ara entre els carrers de les Barreres, Tahones, Pou i una part de la Muralla de Sant Francesc (l'edifici on hi havia el concessionari de cotxes, al costat del solar que es va obrir) per poder tirar endavant un dels vint àmbits de millora urbana que contempla el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al Centre Històric. Aquest en concret, projecta ocupar l'espai que quedi lliure amb una nova plaça (que connectarà amb la placeta que ja hi ha al final del carrer d'en Tahones i que surt al carrer de Sant Francesc), dos edificis de nova construcció i un nou vial amb el qual es podrà arribar des del carrer de les Barreres fins a la Muralla de Sant Francesc pel Tahones, com ja va avançar Regió7.

En resum, la idea és esponjar visiblement el sector. Amb aquesta intenció, tant el carrer del Pou com el d'en Tahones, que actualment són molt estrets, guanyaran amplada per la banda del Barreres amb la nova urbanització.

Sense comptar els que ara aniran a terra, els edificis restants que encara hi ha dempeus, explica Aloy, són de titularitat pública en un percentatge important. En concret, ho són «més del 60%». Se'n reparteixen la propietat Fòrum i l'Ajuntament (l'esmentat 60%), Criteria Caixa (30%) i un particular (10%). És per això, perquè més de la meitat són de titularitat pública, remarca el regidor, que el Pla Local d'Habitatge –aprovat al ple municipal del juny passat– «ha prioritzat aquest sector del nucli antic per aconseguir habitatge», amb la idea que el tiri endavant l'Ajuntament per cooperació, tenint en compte que «té un interès urbanístic important» a l'hora de transformar el sector i, també, de dotar la ciutat d'habitatge de protecció oficial. Vol dir, per tant, que el consistori en liderarà la urbanització en lloc d'un particular.

Enguany es vol tenir aprovada la reparcel·lació de cara a la futura edificació, informa Aloy.



Un solar obert, si es pot

Un cop fet l'enderroc, que té una durada d'un mes i inclourà deixar el solar totalment adequat –per exemple, amb un desaigüe que en reculli la pluja–, si ho permet l'estat dels edificis que quedaran al voltant, la voluntat de l'Ajuntament és obrir-lo a la ciutadania com s'està fent els darrers anys quan queda un solar buit. Això només es podrà fer, però, remarca el regidor, si hi ha garantida la seguretat pel que fa als edificis que hi restaran dempeus. Si és així, l'espai quedarà endreçat i obert. En cas contrari, s'hi posarà una tanca. Cal dir que, just al costat de les cases que s'estan enderrocant, el que hi ha és un altre solar, al costat del qual sí que hi ha cases. L'estat de conservació dels immobles, per tant, no afecta el solar que quedarà ara amb els enderrocs, però sí el del costat, amb el qual connectarà, que, a efectes pràctics, ve a ser el mateix.



Aconseguir més habitatge

El regidor d'Urbanisme de Manresa recorda que aquest és un dels plans de millora que el nou pla urbanístic marca que s'han de desenvolupar els primers sis anys, comptant des del setembre passat, que és quan el document va entrar en vigor. En concret, de plans com aquest al Centre Històric n'hi ha dinou més, divuit dels quals, inclòs l'esmentat, es portaran a terme els propers sis anys, i es prioritzarà aquells on, com és el cas, l'Ajuntament o Fòrum hi tinguin propietats. La finalitat, a banda de millorar el Barri Antic, és crear-hi habitatge nou tal com diu el Pla Local d'Habitatge 2017-2022 mitjançant iniciatives públiques i privades, i combinant mecanismes tradicionals amb règims de tinença alternatius.