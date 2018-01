Vols veure com es va fer el calendari solidari del Vela Club?

El calendari 2018 del Vela Club Fitness de Manresa parla de la superació i del futur, i el protagonitzen infants que han tingut un càncer i que o bé l'han superat, o estan en tractament. Llevat d'una nena de Barcelona que ha protagonitzat una campanya contra el càncer infantil amb Leo Messi, la resta són de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada, el Pont de Vilomara, Monistrol de Calders i Puig-reig, tal com vam explicar el desembre passat. Ara, et mostrem el vídeo de com es van fer les sessions de fotos del calendari, del qual se n'han editat 400 còpies, que es venen a La Creadora, Pia Fotografia -autors de les fotos- i Vela (Manresa); la llibreria El Timbaler (Santpedor) i al Racó de la Pilar (el Pont de Vilomara). Costa deu euros i els diners es destinaran a l'equip d'investigació de la doctora Laura Garcia de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues amb la beca Erika Prieto de la Fundació Adrián González Lanza.