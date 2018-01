La CUP vol que el govern negociï un lloguer social per al darrer bloc ocupat de la PAHC

La CUP ha fet públic un comunicat en el qual insta l'Ajuntament de Manresa a negociar amb l'empresa propietària del bloc de pisos ocupat aquest cap de setmana per la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capìtalisme (PAHC) al carrer Bilbao de Manresa un règim de lloguer social per a les famílies que s'hi han instal·lat i, d'aquesta manera, ampliar el parc públic d'habitatge que hi ha a la ciutat.

Considera que la situació d'emergència habitacional continua sent vigent a Manresa i que cal valentia política per adoptar mesures urgents perquè no es perpetuïn situacions com les de les famílies que viuen al nou bloc que ha ocupat la PAHC, «ja que si no fos per la plataforma, aquestes persones no tindrien un sostre sota el qual passar la nit», afirma la CUP.

El bloc, que estava buit des de l'any 2015, va ser ocupat dissabte per la PAHC Bages, amb el suport d'altres activistes. L'ocupació, afirma la CUP, es va fer efectiva per la situació d'emergència habitacional que patien quatre famílies manresanes i, també, veient la incapacitat de l'administració pública per donar resposta a aquesta situació, en una ciutat que compta amb més de 8.000 pisos buits.

El bloc és propietat d'un gran tenidor, Nargam. La CUP recorda que fa exactament 4 anys es va aprovar al ple de Manresa una moció, a proposta de la PAHC, per multar els bancs i grans tenidors que acumulessin pisos buits.



Multar els bancs

Dit això, «no entenem com a hores d'ara l'Ajuntament no havia iniciat el procés sancionador a l'empresa Nargam SA o havia pressionat l'empresa, per aconseguir la cessió dels pisos per posar-los a disposició de les manresanes i manresans en règim de lloguer social».