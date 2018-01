El govern de Manresa ven per 200.000 euros un local que valorava en 400.000 fa 4 anys

Els preus van a la baixa pel que fa a venda de patrimoni municipal. L'Ajuntament de Manresa ha passat de demanar 412.000 euros a 205.000 euros pel mateix local municipal del número 30 del carrer Torras i Bages, on hi havia l'antic Equip Bàsic d'Atenció Social Primària (EBASP) del sector Nord de la ciutat abans de ser traslladat a l'Ateneu les Bases.

El 2014, l'Ajuntament no va rebre ni una sola oferta a la subhasta pública convocada per vendre's el local comercial, que fa cantonada amb el carrer Cintaires, de 278 metres quadrats. El preu de sortida, amb IVA inclòs, era de 412.104 euros.

No era el primer cop que una subhasta convocada per l'Ajuntament de Manresa per obtenir diners per finançar-se amb la venda de patrimoni municipal quedava deserta.

Quan l'equip de govern de CiU va presentar el pressupost del 2012, el primer que elaborava després de substituir l'equip de govern tripartit a mitjan 2011, ja va anunciar que vendria patrimoni per intentar fer quadrar els números. Concretament, en aquell moment es pretenia aconseguir 3 milions d'euros amb la venda de terrenys públics.

El gruix dels terrenys que es volia vendre l'equip de govern per quadrar el pressupost eren ubicats al Tossal dels Cigalons i al Tossalet de la Mustela, darrere de la Font dels Capellans.

Ni de lluny es van aconseguir els 3 milions d'euros que es volien obtenir amb la venda de patrimoni municipal.