L'apartat pressupostari de venda de patrimoni baixa el 83% el 2018

L'equip de govern de CDC i ERC de l'Ajuntament de Manresa ha tret del pressupost del 2018 la venda d'un terreny situat a la nova Parada (davant de La Salle, a prop d'on havia d'anar una residència d'avis i ara Ampans hi està interessat).

El resultat és que en l'apartat d'ingressos del pressupost, al capítol d'Alienació d'inversions reals (venda de patrimoni) es passa de preveure l'entrada de 1.349.117 euros el 2017 a 220.200 euros el 2018.

Segons va explicar el regidor d'Hisenda, Josep Maria Sala, s'ha pres la decisió de mantenir només una operació que hi ha en marxa i està en fase de concurs, però l'altra que s'ha anat posant els darrers anys s'ha tret del pressupost, tot i que continua viva. Però donada la realitat del 2016 i del 2017 el govern assegura que s'ha estimat més no posar-la i que la partida tingui decreixi el 83,6%.

Però no tot han estat fracassos, l'Ajuntament va vendre a la cadena de menjar ràpid McDonald's els terrenys de titularitat pública on s'han implantat a l'avinguda Universitària, per 730.000 euros més IVA.

La Junta de Govern Local va aprovar l'adjudicació, que es va fer mitjançant una subhasta pública que va obtenir llum verd per tirar endavant el juny del 2014.