Manresa es manté a la banda baixa del rànquing de ciutats amb l'IBI més car

Les dades de recaptació de l'Impost de Béns Immobles (IBI) urbà del 2011 situaven Manresa amb una quota mitjana del rebut superior a Sitges, Girona, Terrassa o Lloret de Mar. D'un rànquing de 34 ciutats catalanes amb més de 28.000 referències cadastrals elaborat per aquest diari, era la quinzena.

El darrer seguiment de la quota mitjana de l'IBI fet per Regió7, amb dades del 2016, mostra que la ciutat se situa en el lloc 21.

El 2013, Manresa ocupava la posició número 23; el 2012, la vintena posició i el 2011 la quinzena. Així que tot i mantenir-se a la banda baixa ha trencat la tendència i ha recuperat dues posicions.

Per dalt i per baix



Segons aquestes dades, Manresa té el rebut mitjà d'IBI més car que Girona, Lloret de Mar, Reus, Granollers, Sabadell, Mataró, Vilafranca del Penedès, Badalona, Cambrils, Mollet, Terrassa i Vic. El rànquing és encapçalat per Sant Cugat i el tanca l Santa Coloma de Gramenet.

A banda de Sant Cugat, a Manresa es paga menys IBI que a Igualada, Sitges, Barcelona, Cerdanyola, Viladecans, Rubí, Tarragona, Calafell, Figueres, Lleida, Sant Boi de Llobregat, el Prat de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú, el Vendrell, Castelldefels, Cornellà i Roses.

Font: Direcció general del Cadastre

Les diferències de preus són notables i es mouen en una forquilla que va dels 760 euros de Sant Cugat als 268 euros de Santa Coloma de Gramenet, sempre segons dades extretes del portal de la direcció general del Cadastre del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.

Casos extrems



Els casos de Sant Cugat i Santa Coloma són realment extrems, perquè en el rànquing no hi ha cap altra població que tingui un IBI mitjà ni de set-cents ni de dos-cents euros. La segona posició l'ocupen Igualada i Sitges empatats a 583 euros, i a la banda baixa, la penúltima ciutat és Vic, amb un IBI mitjà de 315 euros.

La meitat de la classificació l'ocupen ciutats com Sant Feliu de Llobregat, Vilanova i la Geltrú i el Vendrell, amb 437, 436 i 432 euros, respectivament. Manresa, amb un rebut mitjà de 400 euros se situa unes quantes posicions per sota, com ja s'ha dit en el lloc número 21.

La pressió impositiva de l'IBI ha calgut anar-la pilotant al llarg de tot aquest temps sense perdre de vista quina era l'evolució de les altres ciutats, on hi ha hagut tota mena de reajustaments.

Moviments per adaptar-se



En el cas de Manresa, ha anat reculant posicions amb el pas dels darrers anys tenint en compte que el 2011 Manresa ocupava la quinzena posició amb un rebut mitjà més barat, 381 euros, que el del 2016, de 400 euros. El del 2012 era de 388 euros i el del 2013 de 396 euros. Així que el rebut mitjà s'ha anat encarint moderadament al mateix temps que Manresa passava de la banda alta a la banda baixa del rànquing de l'Impost de Béns Immobles.

D'evolucions n'hi ha hagut de molt diverses, Sant Cugat del Vallès continua encapçalant el dar-rer rànquing però del rebut mitjà del 2011 de 925 euros als 760 euros del 2016 s' ha produït un descens notable.

Si fa sis anys el rebut mitjà més econòmic eren els 158 euros de Granollers, les darreres dades el situen en els 268 euros de Santa Coloma. Girona, que era una ciutat amb l'IBI molt més barat que Manresa –179 euros davant de 381– ha passat a situar-se gairebé al mateix nivell.