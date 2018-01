A quines grans ciutats es paga menys IBI que a Manresa?

Manresa és entre les ciutats catalanes amb l'Impost sobre Béns Immobles més alt. Però dins d'aquest grup, és a la banda baixa. Així, si la quota mitjana d'un rebut a la capital del Bages era de 400 euros l'any 2016, a Sant Cugat del Vallès -on l'IBI és el més car de Catalunya-, per exemple, era de 760. A Lleida era de 464 i a Vilanova i la Geltrú, de 436. En canvi, a Girona era més barat, com a Vic. Mira en aquest rànquing les grans ciutats on es paga més IBI i menys que a Manresa:

Font: Font: direcció general del Cadastre.