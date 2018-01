La recaptació s'ha disparat milions d'euros en plena crisi

La recaptació de l'Impost de Béns Immobles ha estat el salvavides per a les arques de l'Ajuntament de Manresa. Tot i que quan es plantejaven les revisions cadastrals es tenia molta cura a assenyalar que una cosa és el valor cadastral i una altra l'IBI, aquest impost es calcula tenint-lo en compte i els valors alts faciliten recaptacions més substancioses.

En el cas de Manresa, dels menys de 15 milions d'IBI urbà que recaptava l'Ajuntament l'any 2007 va passar a gairebé 22 milions en 4 anys, el 50% més.

I la cosa no va quedar aquí perquè es va continuar enfilant gradualment fins als 24 milions. Arribats en aquest punt, entitats de tota mena van començar a fer front comú i l'Ajuntament va pitjar el fre.

Durant 5 anys, la recaptació s'ha mantingut entre els 23 i els 24 milions d'euros, segons les dades que consten al portal de la direcció general del Cadastre.

La plataforma d'entitats per a la rebaixa de l'IBI fa anys que demana que s'apliquin reduccions significatives en l'impost i de forma continuada. Considera que fa anys que la relació que guarda la recaptació de l'IBI respecte del conjunt del pressupost municipal és excessiva i considera assumible una rebaixa progressiva.

La proposta inicial era que es reduís el 5% la recaptació cada any fins a arribar a una situació prèvia a l'esclat de la bombolla immobiliària. Fins i tot el front de mig centenar d'entitats que s'han mobilitzat per a la rebaixa de l'IBI estava disposat a negociar que la reducció no fos del 5% anual sinó d'un percentatge inferior, però també va plantejar amb tota fermesa que no es conformaria amb la congelació de la recaptació. Per a l'any que ve el que hi haurà serà un increment del 2,5%.