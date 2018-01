El Balç obre cada dia per augmentar els visitants i per l'Aixada estrenarà proposta

Augmentar-hi les visites i, alhora, ampliar l'oferta d'espais a visitar les tardes i els dilluns (dia de tancament de museus i altres espais culturals). Amb aquest objectiu, el Centre d'Interpretació del Carrer del Balç estarà obert tota la setmana i en horari complet. En concret, els dilluns i festius, de 10 a 14 h; de dimarts a divendres, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h; i els dissabtes, de 10 a 14 h i de 17 a 20 h.

Fins ara, només obria els caps de setmana i, entre setmana, amb visites concertades. Amb el nou horari farà de reforç de l'Oficina de Turisme com a punt d'informació turística. A banda, s'estan preparant noves propostes per dinamitzar el carrer, la primera de les quals s'estrenarà durant la Fira de l'Aixada, i s'està treballant en una activitat per al públic familiar.