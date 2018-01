Guardiola col·laborarà amb el projecte de l'Hospital d'Oncologia d'Althaia

Pep Guardiola se suma al projecte Posem-hi el cor per fer realitat el futur Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia de la Fundació Althaia. El reconegut tècnic santpedorenc, que actualment entrena el Manchester City, participa de forma desinteressada en la campanya que s´està portant a terme per recaptar fons per finançar les noves instal·lacions.

Guardiola protagonitzarà la campanya, que tindrà diferents formats i que es difondrà per mitjans de comunicació i xarxes socials, junt amb usuaris i professionals de l´actual Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia.

Des del passat mes de setembre, centenars de persones ja han col·laborat amb aquesta campanya participant o organitzant actes solidaris i fent donatius.

La Fundació Althaia agraeix la participació desinteressada de Pep Guardiola en el projecte i la seva contribució a fer-lo extensiu a la ciutadania. També dona les gràcies als usuaris i professionals que prenen part en la campanya per la seva implicació en la institució i en el projecte, així com les entitats que voluntàriament han organitzat esdeveniments i la ciutadania que s´hi està implicant ja sigui amb la participació en activitats o fent donacions. Amb la col·laboració de tothom farem que el nou equipament sigui una realitat.



Un projecte per donar més confort i calidesa



El nou Hospital de dia d´Oncologia i Hematologia s´ubicarà a la planta 0 de l´Hospital Sant Joan de Déu de Manresa i donarà servei a la població de referència d´Althaia, que és de prop de 260.000 habitants de les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya. La humanització dels espais serà un element més de l´atenció integral al malalt oncològic que ja s´està donant actualment i que inclou el servei d´atenció continuada; tractaments com la quimioteràpia, radioteràpia o tractaments personalitzats; la unitat de recerca; l´atenció psicooncològica; la unitat de càncer familiar; assessorament dietètic i activitats d´autocura (marxa nòrdica, estètica).

El futur Hospital de dia permetrà incrementar els espais per tal que els pacients afrontin el tractament de la malaltia en un entorn de més confort i calidesa. Així, es passaran dels 231 metres quadrats actuals de superfície a 824 metres quadrats, cosa que significa que cada pacient disposarà de 31 metres quadrats enfront els 9 actuals. El nou hospital, a més, disposarà de llum natural, d´espais més amplis amb major calidesa i confort; de zones que facilitin tant la interacció entre usuaris quan ells ho desitgin com la intimitat quan ho necessitin, i s´augmentarà el nombre de llits per a malalts, passant dels 8 llits i 12 butaques actuals a 10 llits i 19 butaques.