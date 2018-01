Un manresà assessora línies aèries perquè els avions esquivin les cendres dels volcans

Les cendres que escampen els volcans i els risc que poden suposar per a la població i per a la seguretat aèria és un dels camps d´investigació del geofísic manresà Àlex Martí. Acaba de publicar un estudi a la revista Scientific Reports, del grup Nature, que demostra que si hi hagués una erupció als volcans de l´Antàrtida les cendres podrien afectar el trànsit aeri en àmplies zones de tot l´hemisferi sud del planeta. La tecnologia que ha utilitzat per fer la recerca permetrà a les companyies d´aviació esquivar les partícules volcàniques, incrementar la seguretat del trànsit aeri i evitar els danys econòmics que suposa la suspensió de vols. Les cendres que va despendre un volcà d´Islàndia l´abril del 2010 van provocar la cancel·lació de més de 20.000 vols, el tancament d´aeroports i de l´espai aeri de la major part del nord i el centre d´Europa.

En el cas dels volcans de l´Antàrtida, Martí i l´equip amb el qual treballa han demostrat que les partícules podrien arribar a Sud-àfrica i interferir totes les rutes que connecten Àfrica amb Amèrica del Sud i Austràlia. El geofísic manresà treballa al Centre Nacional de Supercomputació de Barcelona, i el model de simulació que ha desenvolupat ja s´ha posat a disposició de l´aerolínia australiana Qantas i la indonèsia Garuda, la més important del país asiàtic. També hi ha hagut contactes amb la fàbrica de motors d´aviació Rolls-Royce.



Nou model de simulació



Martí ha participat els últims anys en la creació d´un model meteorològic de simulació a escala global anomenat MONACRH-ASH que permet simular l´emissió, transport i deposició de partícules de cendres alliberades d´erupcions volcàniques. L´estudi recorda que els últims anys hi ha hagut diversos episodis volcànics que han causat trasbals en el transport per avió i importants pèrdues econòmiques per a la indústria aeronàutica. El cas més recent va tenir lloc el novembre passat a Bali, a Indonèsia. L´erupció de l´Agung va atrapar més de 100.000 turistes perquè es van cancel·lar tots els vols. També va ser el cas de l´esmentat volcà d´Islàndia Eyjafjallajökull, que el 2010 va paralitzar els vols a més de mig Europa; el Grímsvötn, també a Islància el 2011; i el Cordón Caulle de Xile, el 2010.

La investigació ha permès desenvolupar la tecnologia necessària per posar-la al servei de les aerolínies. «Podrien decidir fer canvis de ruta perquè no coincideixin amb els núvols de cendra», o bé prendre altres mesures per evitar l´impacte econòmic que suposaria haver d´anul·lar vols. «Una eina com aquesta podria determinar on són exactament les partícules i cap on van. Podria passar que l´avió hagués de baixar o bé pujar uns quants peus per esquivar-la».

Martí ha explicat a Regió7 que «s´ha d´evitar la cendra perquè les turbines i els motors dels avions es podrien parar o perdre potència». Per aquest mateix motiu també han mantingut contactes amb el fabricant de motors d´avió Rolls-Royce.

Per al geofísic, les erupcions islandeses de l´Eyjafjallajökull i del Grímsvötn el 2010 i el 2011, respectivament, «no es poden considerar fora del normal a la llum del rècord històric. Es podria argumentar que fins ara hem tingut sort: l´interval entre episodis eruptius no és fàcil de predir, però tenint en compte que de mitjana tenim una erupció a Islàndia cada 5 anys, i que tres de cada quatre erupcions produeixen cendres volcàniques, necessitem estar alerta de l´amenaça a Europa».



Una amenaça



Si aquesta anàlisi s´extrapola a la resta del món, com Amèrica del Sud o Indonèsia, on hi ha molta activitat volcànica, «l'amenaça és molt més alta. Per tant, cal treballar i invertir en noves tecnologies que es permetin predir i minimitzar l´impacte d'aquestes catàstrofes naturals».

La recerca de Martí i l´equip amb el qual treballa s´ha basat en diferents conjunts de simulacions i tenint en compte diversos escenaris meteorològics. Ha demostrat que les cendres de latituds més baixes com les de l´illa de Decepció a l´Antàrtida, podrien envoltar el planeta, fins i tot en erupcions moderades.

De les desenes de volcans que hi ha a l´Antàrtida n´hi ha almenys nou que són actius, i n´hi ha cinc que han registrat una activitat volcànica freqüent. L´estudi va prendre com a model l´illa Decepció. «Vam reproduir l´última erupció del 1970 i ens vam adonar que la dispersió tindria un impacte global que no es preveia fins ara i pel qual no estem preparats».

En el cas del volcà islandès Eyjafjallajökull, es calcula que el 2010 va llançar a l´aire més de 250 milions de metres cúbics de cendra volcànica a l´atmosfera. La columna de fum va arribar a fer més d´11 quilòmetres.