Manresa participa a Mediona en el cicle de passejades per a la gent gran «A 100 cap als 100»

Un grup de quaranta-sis manresans i manresanes que participen en el cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100" van visitar ahir dimecres, 17 de gener, al municipi de Mediona (Alt Penedès). La passejada d´un recorregut de 8 km, amb un desnivell de100 metres, va transcórrer per camins que segueixen la riera de Mediona, fins al Castell de Mediona, declarat bé d´interès cultural per la Generalitat de Catalunya.

El cicle està organitzat per les Regidories d´Esports i de Gent gran de l´Ajuntament de Manresa. "A cent cap als 100" és un projecte promogut per la Diputació de Barcelona, que va néixer l'any 2001, per promoure el intercanvi entre diferents municipis. Ofereix la possibilitat a les persones grans de conèixer diferents entorns geogràfics i de viure la natura d'una manera adaptada a les seves possibilitats, amb uns recorreguts suaus i assequibles per pistes forestals o camins de muntanya en distàncies no majors de 10 km ni inferiors als sis. Un dels objectius principals s'adreça a fomentar les relacions interpersonals i de grup. El cicle permet participar en quatre passejades pels diferents municipis que formen el grup d´intercanvi i una cloenda.

Les properes sortides programades per aquest curs seran el dia 14 de febrer a Manresa i el 22 de març a Caldes de Montbui. A mitjans de maig, es farà la sessió de Cloenda a Palau Solità i Plegamans, organitzada per la Diputació de Barcelona que acollirà el total dels 56 municipis que participen en el projecte. Les persones que vulguin participar-hi han d´inscriure´s al programa Pas a pas, fent salut, mitjançant trucada telefònica al telèfon 010.