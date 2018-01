400.000 euros per posar gespa artificial al camp de futbol de la Mion

L´Ajuntament de Manresa farà realitat una de les actuacions de millora dels equipaments esportius municipals més reivindicada per la ciutadania al llarg dels darrers anys, i molt especialment pel FC Pirinaica. La remodelació del camp de futbol del barri de Mion-Puigberenguer començarà a fer-se realitat i es convertirà en un dels principals projectes del mandat municipal 2016-2019 en l´àmbit esportiu.

El projecte l´han presentat a la mateixa instal·lació municipal l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d´Esports, Jordi Serracanta; el president del FC Pirinaica, Manel Artero; el president de l´AV Mion-Puigberenguer, Juan José Porcel; el representant de Top Consulting, empresa responsable del projecte executiu, Ignasi Senabre; i el representant de la Federació Catalana de Futbol, Arcadi Prat. L'acte ha comptat amb la presència també de membres de la Junta Directiva i la plantilla del FC Pirinaica.

Valentí Junyent ha mostrat la seva satisfacció per poder anunciar aquesta actuació "que dóna sortida a una reivindicació històrica del barri Mion-Puigberenguer i la seva Associació de Veïns". Per a l´alcalde, des de l´Ajuntament sempre hi ha hagut voluntat de tirar endavant la modernització dels camps de futbol del barris però "les limitacions econòmiques fins ara ho havien impedit. Ara però, fem el primer pas al barri de la Mion-Puigberenguer i amb un club de la vitalitat de la Pirinaica".

Al seu torn, Jordi Serracanta ha subratllat que aquest projecte és un "aposta important per l´esport a la ciutat. Saben que hi ha un dèficit d´instal·lacions als barris i amb la remodelació d´aquest camp recuperem un mica el terreny perdut per fer que els joves no hagin de marxar de la ciutat a jugar a d´altres clubs i ho facin al seu barri, a prop de casa". El regidor d´Esports no ha concretat amb exactitud la data d´arrencada de les obres però ha afirmat que, un cop es concretin els darrers tràmits administratius i econòmics, podrien iniciar-se a l´estiu i preveu una durada dels treballs de dos mesos.

Serracanta ha tingut paraules d´agraïment per l´esforç a totes les persones que treballen amb els joves als camps de futbol de sauló de la ciutat (Mion, Balconada, les Cots i el Xup) i també per la comprensió dels altres clubs que hauran d´esperar per a instal·lació de gespa artificial.

Per a Manel Artero "avui el dia més important de la història del nostre club" i per tant "vull agrair a l´Ajuntament, als seus tècnics i l´empresa responsable dels projecte el seu suport per fer-ho possible, per escoltar-nos i ser atesos en les nostres peticions". El president de la Pirinaicaha assegurat que el "club viu en aquests moments una gran vitalitat amb 19 equips i 260 jugadors, és una etapa que ens fa recordar els millors moments viscuts als anys80".

Finalment, Ignasi Senabre, ha explicat alguns detalls del projecte que ha considerat "com un repte important, ja que és un camp no massa gran" que ha obligat a optimitzar l´espai per donar resposta a les peticions i les necessitats del club. Per al representant de Top Consulting, aquest projecte "tindrà moltes avantatges respecte a d´altres camps, ja que incorporarà materials i les millores més innovadores que hi ha en aquests moments en aquests tipus d´instal·lacions". Senabre ha volgut destacar que es pavimentarà tot el perímetre, amb instal·lacions soterrades per guanyar espai per a d´altres usos, s´estabilitzaran els talussos de l´entorn i hi haurà un espai accessible per a l´alumnat de l´escola Puigberenguer.



Inversió superior als 400.000 euros



L´actuació tindrà un cost de 406.783,19 € i es desplegarà per mitjà de dos projectes:



Un primer projecte d´obra civil i subministrament de material esportiu valorat en 202.597,28 €, que inclou els treballs previs d´adequació del terreny sobre el qual s´actuarà (6.938 m2), la instal·lació de la xarxa de sanejament i xarxa de reg, els treballs de pavimentació amb formigó del perímetre que envolta el terreny de joc, l´estabilització dels talussos, recorreguts d´espectadors i zones de pas, el subministrament de tres jocs de porteries de futbol (una porteria fixa de futbol 11 i dos jocs de porteries abatibles de futbol 7), dues banquetes de jugadors per a 10 places, un joc d´ancoratges de porteries de rugbi i quatre xarxes parapilotes. I un segon projecte valorat en 204.185,91 € de subministrament per un sistema de renting de gairebé 6.000 m2 (5.990 m2) de gespa artificial especialment dissenyada per a la pràctica de futbol, tot i que també permetrà la pràctica d´altres modalitats esportives com ara el rugbi, equipament de la xarxa de reg (aspersors, electrovàlvules, quadre de comandament i bombes de reg) i una pèrgola per a la zona de bar.

Amb aquesta actuació la ciutat de Manresa disposarà de dos camps municipals de gespa artificial (Estadi de Futbol del Congost i el camp de futbol Mion-Puigberenguer), i tres si es té en compte el camp del Gimnàstic Park, que és de propietat privada. L´objectiu de la regidoria d´Esports per els propers anys serà continuar desplegant la gespa artificial als diferents barris de la ciutat, en primer lloc elaborant els projectes, i sempre atenent a criteris de rendibilitat social i esportiva, equilibri territorial i proximitat de centres escolars per establir l´ordre de prioritats.



Inclusió social

Amb aquest projecte, l´Ajuntament fa una aposta més per l´esport com a eina d´inclusió social a través de les instal·lacions municipals. En aquest sentit, destaca la gran tasca d´inclusió que realitzen els diversos clubs de futbol de la ciutat, molts dels quals vinculats a dinàmiques veïnals. En aquest cas concret, s´ha de destacar la feina del FC Pirinaica, actualment amb 260 jugadors de futbol distribuïts en 19 equips de futbol, molts dels quals amb beca esportiva, que juguen en diferents lligues de competició federada i escolar, consolidant tota la línia de formació.

Més enllà del seu barri en concret, el camp de futbol de Mion-Puigberenguer atendrà una àrea d´influència de més de 36.000 habitants, formada pels cinc barris més propers a la instal·lació, que en funció de la seva proximitat i possibilitat d´anar a peu al camp es subdivideix en dos nivells:

Zona d´influència directa. Formada pels barris situats a un radi d´influència d´1 km. Aquesta zona de màxima atracció suma un total de 18.063 residents que poden anar a peu fins a la instal·lació. Correspon als barris de Mion-Puigberenguer-Miralpeix; Plaça Catalunya-Barriada Saldes; i Poble Nou.

Zona d´influència conduïda. Formada pels barris situats en un segon nivell en quan a proximitat geogràfica, els residents dels quals necessiten de com a mínim 20 minuts a peu per arribar a la instal·lació. Aquesta zona suma un total de 18.361 habitants. Correspon als barris de la carretera de Santpedor i Passeig i rodalies.