Jornada a Manresa per resoldre dubtes sobre la preinscripció escolar

El dissabte 3 de febrer de 2018, de les 9:30 h. i fins les 13:30 h. a l'Ateneu les Bases, el col·lectiu de Tertúlies de criança Manresa oferirà una jornada oberta a totes les famílies que hagin de fer la preinscripció escolar de cara al curs 2018-2019, amb el doble objectiu d'acostar les escoles a la ciutadania i d'acollir i orientar els dubtes que pares i mares puguin tenir.

Les setmanes anteriors a la preinscripció escolar són viscudes, sovint, amb preocupació per les famílies. Què hem de tenir en compte a l'hora de triar una escola? Quins són els trets distintius d'una escola pública? Com es concreten? Quines opcions tenim dins de la nostra zona? Hi estarà a gust el nostre fill/a? S'hi sentirà acollit? I nosaltres, com ens hi sentirem?

Aquestes i moltes altres preguntes habiten i s'instal·len en les ments de les famílies abans de l'escolarització de les seves criatures i generen dubtes i neguits. Amb la intenció d'oferir una eina útil complementària a les portes obertes de les escoles i a la sessió informativa que organitza l'Ajuntament de Manresa, neix "Parlem de les escoles públiques de Manresa".

Dues parts

La jornada constarà de dues parts amb temàtiques diferenciades. La primera, "Fem valer l'escola pública", serà introduïda per Maria Jesús Comellas i posteriorment totes les direccions de les escoles públiques de Manresa, explicaran els principals trets característics de l´escola pública.

"Triar escola" serà el tema de la segona part i l´obrirà l´Anna Ramis. Aquí famílies de les 13 escoles públiques de Manresa crearan un espai d´acollida i de lliure intercanvi entre famílies amb les criatures ja escolaritzades i les que encara han de fer la preinscripció.

La jornada la presentarà l´Albert Ramírez, Inspector d´Educació referent a Manresa, i la cloenda serà a càrrec de la Mercè Rosich, Regidora d´Ensenyament de l´Ajuntament de Manresa.

La jornada restarà oberta a tothom però es recomana formalitzar la inscripció a: tertuliescriar.blogespot.es

A la jornada hi col·labora: Ajuntament de Manresa, Fapac, Departament d'Ensenyament, Consell Comarcal, i Fundació Jaume Bofill.