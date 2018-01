La Marató de Donants de Sang es tanca amb un homenatge a Khaled Khatib

La Marató de Donants de Sang del 2018 s'ha tancat aquest divendres al vespre a Manresa amb un balanç de 9.354 donacions.

La campanya més multitudinària de l'any havia començat divendres passat i s'ha allargat durant tota aquesta setmana per recuperar les donacions que no es van fer durant les festes. Gràcies a la mobilització ciutadana, avui hi ha sang per als propers 7 dies, un nivell encara per sota dels 10 dies que es consideren òptims. Per això, el Banc de Sang anima les persones que no han pogut donar per la grip a fer-ho durant els propers dies. Cada dia els hospitals fan servir entre 700 i 800 bosses de sang. L'organització calcula que un 25% dels participants a la marató no havia donat mai sang abans. A més, un de cada tres és menor de 35 anys.

La darrera actualització del marcador de la marató s'ha fet aquest vespre a la Fundació Althaia de Manresa. L'elecció de la capital del Bages ha servit per retre un homenatge a Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang a la Catalunya Central, que va morir sobtadament el 7 de gener als 58 anys.

Pel que fa a les donacions que hi ha hagut al llarg de la setmana, les campanyes mòbils han estat les més efectives a l'hora de recollir-ne, amb 3.873. Als punts fixes, allà on n'hi ha hagut més ha estat a l'hospital Clínic de Barcelona, amb 1.089.

L'ha seguit l'hospital de Sant Pau amb 764, la Vall d'Hebron amb 530, la Mútua de Terrassa amb 506, l'hospital de Bellvitge amb 482, el Josep Trueta de Girona amb 449, el Germans Trias i Pujol amb 422, l'hospital Joan XXIII de Tarragona amb 375, l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida amb 370, la Fundació Althaia de Manresa amb 173, l'Hospital Sant Joan de Reus amb 167, l'Hospital de Granollers amb 92 i el Verge de la Cinta de Tortosa amb 62.