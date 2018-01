La Marató de Sang supera les 8.000 donacions el darrer dia

La Marató de Donants de Sang del 2018 ha arribat aquest matí a les 8.573 donacions, que han permès recuperar lleugerament les reserves de sang de Catalunya, segons han informat el Departament de Salut i el Banc de Sang i Teixits. Avui és el darrer dia de la marató però el Banc de Sang anima les persones que no han pogut donar a causa de la grip a fer-ho en els pròxims dies ja que la sang caduca i calen donacions cada dia. El Banc de Sang recorda que avui hi ha sang per als propers 7 dies, un nivell encara per sota dels 10 dies que es consideren òptims i, per això, segons apunta, és important mantenir un mínim de 800 donacions al dia. Una de cada quatre persones que ha donat sang durant la marató ho ha fet per primera vegada i un de cada tres és menor de 35 anys.

Enguany, la cloenda i actualització del darrer marcador de la Marató es farà a la Fundació Althaia de Manresa a dos quarts de vuit d'aquest vespre. L´elecció de la capital del Bages com a espai final vol ser un homenatge a Khaled Khatib, promotor del Banc de Sang a la Catalunya Central que va morir sobtadament el passat 7 de gener als 58 anys.

El tancament de la Marató comptarà amb la presència de la família de Khaled Khatib, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i representants del Banc de Sang, l´Associació de Donants i la Fundació Althaia, entre d´altres. També hi intervindran persones properes al Khaled Khatib com el cantant manresà del grup Gossos, Natxo Tarrés, i representants de l´Escola Joviat i de la Fundació Universitària del Bages.

Durant l´acte es descobrirà una placa de la ciutat en memòria de Khaled Khatib a iniciativa de les principals associacions i representants de la societat civil de Manresa.