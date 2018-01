Transcriure els llibres d'obra, una assignatura pendent

?Reivindicar la Seu de Manresa mitjançant treballs de recerca com els de les dues universitats alemanyes és quelcom que podria donar molts fruits. Una de les assignatures que encara hi ha pendents, per exemple, és la publicació de la documentació relativa al temple, els coneguts com llibres d'obres, que són els que recollien el dia a dia constructiu de la basílica. Fer-ne la transcripció fil per randa seria una eina formidable per conèixer-ne de primera mà totes les fases constructives. D'altra banda, malgrat que alguns dels llibres publicats sobre el temple i el seu patrimoni ja n'han recollit de molt completes, tampoc no hi ha una bibliografia exhaustiva de tot el que ha anat sortint publicat sobre la Seu al llarg dels anys.