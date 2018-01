Ciutats com Londres han reinventat els locutoris i els han donat usos diversos

Una de les icones més representatives de la ciutat de Londres són les cabines vermelles, presents als carrers des de l'any 1935. Per molt maques que siguin, però, també han anat quedat obsoletes gràcies a la telefonia mòbil. Per aquest motiu, com han fet altres ciutats com Berlín i Nova York, sobretot els darrers anys se'ls ha donat un nou ús, si bé n'hi ha que conserven la seva funció original per a satisfacció dels turistes que s'hi volen fer una fotografia.

Algunes cabines vermelles que s'han reinventat les han pintat de color verd i, rebatejades amb el nom de «Solarbox», en lloc del clàssic «Telephone», han incorporat una placa solar a la part superior que dóna energia a diverses connexions amb adaptadors per a diferents models de mòbil. Però, la seva renovació va molt més enllà. Algunes acullen biblioteques, galeries d'art, centres d'informació, cafeteries, restaurants i botigues. També es lloguen com a oficines. Sempre amb versió mini, és clar.

L'única cabina amb sostre i parets que queda a Barcelona és al carrer del Lledoner número 2, al barri de Sant Genís dels Agudells (Horta-Guinardó). Davant del perill que Telefónica la tragués, fa un any, una veïna del barri de l'Eixample va fer una crida per mitjà de Change.org per recollir signatures amb què evitar-ho. Finalment, l'Ajuntament va decidir salvar-la i es va convertir per votació popular en un bookcrossing. Un espai per deixar-hi i recollir-hi llibres.