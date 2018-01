Deu anys del naixement de la germana de l'Erine, que li va salvar la vida

Ahir va fer deu anys que a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona va néixer Izel Cabrera González. La seva arribada, a banda de ser un motiu d'alegria per a la seva família, va suposar una taula de salvament per a la seva germana gran, l'Erine, que tenia una leucèmia que li podia segar la vida.

L'Izel va néixer fruit d'un tractament de reproducció assistida que van fer els seus pares en una clínica privada de Brussel·les per tenir una filla compatible que pogués fer de donant a l'Erine. El trasplantament es va fer el 18 de març de farà deu anys a l'Hospital Vall d'Hebron. Amb èxit. El proper 13 d'abril, l'Erine farà 14 anys.

Regió7 es va fer molt ressò d'aquest cas a partir del moment que la mare de les dues nenes, Esther González, va denunciar que l'Estat havia rebutjat el seu cas per poder fer el tractament de reproducció assistida a Espanya a través de la Seguretat Social. El va rebutjar, malgrat que era pràcticament l'única opció que els metges havien posat damunt la taula per lluitar per la vida de l'Erine. Gràcies a aquest ressò, que es va anar multiplicant cada cop més, la família va rebre tones d'ajuda de la ciutadania que els va permetre anar a fer el tractament a fora.



Els records de la mare

Aquesta setmana, la seva mare, que viu a Eivissa amb les dues nenes, ha rememorat aquell 19 de gener del 2008. «Ho recordo amb moltes ganes de veure la meva petita i amb molta por perquè arribava l'hora del trasplantament. La veritat és que l'Izel ens va ajudar a tots; a l'Erine en la seva malaltia, donant una alegria a la família i, a mi, l'oportunitat de tornar a ser mare amb un recorregut molt diferent del que vaig viure amb l'Erine. Estic summament agraïda per tot el que he aconseguit. Gràcies a tothom per la seva ajuda, a la meva família pel seu suport i a les meves filles per fer-me créixer tant com a persona».