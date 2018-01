Manresa deixa empremta del seu agraïment a Khaled Khatib

«De tots els que de tu hem après la joia de rebre. Gràcies, Khaled Khatib, per ensenyar-nos a donar». És el que diu la placa que des d'ahir ocupa un petit espai de la seu fixa del Banc de Sang i Teixits de Manresa a Sant Joan de Déu. Un homenatge per iniciativa de l'Associació de Donants de Sang del Bages al qual es va voler sumar una nombrosa representació de la societat civil manresana.

Khatib, lligat al Banc de Sang des de feia trenta anys i promotor de la donació de sang a la Catalunya Central en feia onze, va morir el dia 7 de gener passat d'un atac de cor als 58 anys. En l'acte d'ahir no hi van faltar la seva esposa, Conxi; el seu fill, Marc, i un dels seus germans, Mahmud.



9.354 donacions

La descoberta de la placa es va fer després del tancament des de Manresa del recompte a tot Catalunya de la marató de sang celebrada durant una setmana i que va acabar ahir. Al final, es van superar les 8.000 donacions que s'havien demanat amb un total de 9.354, 173 de les quals a Manresa.

Abans i després de fer pública la xifra, hi va haver diverses intervencions, totes molt sentides, que van servir, un cop més, per constatar la petjada que ha deixat Khatib entre els que el van conèixer. Albert Estiarte, director adjunt de la Fundació Althaia, s'hi va referir com una persona «entregada», «generosa» i «humil». Enric Argelagués, director del Banc de Sang i Teixits, va lementar la pèrdua i va recordar el perquè de la marató, la davallada de les donacions durant les festes de Nadal, a la qual s'ha d'afegir la grip, que fa que menys gent en pugui donar. Va expressar el seu agraïment als ciutadans que havien anat a donar sang mentre es feia aquell acte.

Marc Ibars, president de la Federació de Donants de Sang de Catalunya, va explicar que Khatib s'havia convertit feia poc en membre de la junta de la federació, la qual cosa havien celebrat perquè suposava tenir un representant a la setena regió sanitària. El va definir com l'«exemple del que ha de ser un tècnic de promoció» de la donació de sang.



«Lideratge»

Pep Garcia, donant, va llegir un missatge de record i agraïment de sor Lucía Caram cap a Khatib. Per la seva banda, Ramon Salinas, amic del finat, amb el qual va coincidir professionalment en diverses etapes de la vida –els anys 80 a Igualada, a Creu Roja i a Manresa– va posar en relleu la seva capacitat per inventar iniciatives a favor de la donació i del Banc de Sang. En concret, va recordar la seva idea que el Banc de Sang i Teixits de Manresa administrés les Festes de la Llum coincidint amb els seus 50 anys. El va definir com una persona molt lligada a la seva família i «algú que no deixava ningú indiferent». L'alcalde, Valentí Junyent, va destacar-ne el «lideratge» i que ha estat un exemple immillorable del gran potencial que té la societat civil de la ciutat.

La descoberta de la placa va anar seguida de la degustació d'un pastís gentilesa de la Fundació Alícia. Una manera de tancar la vetllada amb bon sabor, com hauria volgut Khaled Khatib.