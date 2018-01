Més de 400.000 euros per remodelar i posar gespa artificial al camp de la Mion

Amb una temperatura gèlida i sobre el mateix sauló de la Piri, el camp de futbol municipal del bar-ri de la Mion Puigberenguer de Manresa, va tenir lloc ahir la presentació d'una actuació llargament reivindicada per l'FC Pirinaica i el barri: la col·locació de gespa artificial al camp i la remodelació de les instal·lacions.

L'actuació, que ha de començar aquest estiu (ahir el regidor d'Esports, Jordi Serracanta, no va concretar quin mes serà), durarà dos mesos, tal com va confirmar el representant de l'empresa del projecte executiu, Top Consulting, Ignasi Senabre; i un cost de més de 406.000 euros. L'alcalde Valentí Junyent va detallar que els recursos per fer realitat aquesta obra arribaran a través de finançament extern, ja que «l'actual nivell d'endeutament de l'Ajuntament permet que puguem demanar una inversió externa». En el moment que hi hagi el pressupost aprovat, que tot apunta que serà en el ple de dijous, «s'activarà l'operació per obtenir el finançament», va avançar Serracanta.



Dos projectes de 200.000 euros

Les obres, que es faran de tal manera que coincideixin amb el final de l'actual temporada i l'inici de la vinent, es desplegarà per mitjà de dos projectes. El primer projecte d'obra civil i subministrament de material esportiu està valorat en 202.597 euros i inclou els treballs previs per d'adequació del terreny, la instal·lació de la xarxa de sanejament i xarxa de reg, els treballs de pavimentació del perímetre que envolta el terreny de joc, l'estabilització dels talussos, etc. El segon projecte està valorat en 204.185 euros i correspon al subministrament de gespa artificial dissenyada per a la pràctica de futbol, tot i com va remarcar ahir el regidor Serrancanta també permetrà la pràctica d'altres esports, «com el rugbi»; i inclou també la instal·lació d'una pèrgola pel bar. El camp també acollirà activitats de l'escola Puigberenguer.