El barri de la Sagrada Família estrena la plaça Pare Oriol remodelada

La plaça Pare Oriol del barri de la Sagrada Família de Manresa, a tocar del carrer Viladordis, ha canviat com de la nit al dia. L'espai s'ha remodelat de dalt a baix.

Era una vella reivindicació de l'associació de veïns, que en diverses ocasions havia denunciat el seu deteriorament i també el poc ús com a punt de trobada a causa del seu mal estat i l'escassa il·luminació. El paviment estava alçat per les arrels dels arbres que hi havia, que fins i tot afectaven el car-rer i la circulació de vehicles de l'entorn. L'Associació de veïns de la Sagrada Família va presentar un projecte per arreglar la plaça als pressupostos participatius de fa dos anys, però la iniciativa no va prosperar.

Ara, després de dos mesos d'obres, s'ha estrenat la nova plaça. L'Ajuntament de Manresa hi ha invertit poc més de 70.000 euros, dins el pla de xoc de l'espai públic per millorar calçades i voreres malmeses al conjunt de la ciutat.

En aquest cas s'ha mantingut la configuració de la plaça, que té forma de cercle. Es va treure tot el paviment que hi havia, la font, els bancs, una columna d'enllumenat i també es va enretirar tot el paviment de les calçades de l'entorn. Ara la plaça és de formigó rentat a l'àcid, s'han fet escocells de grans dimensions per als arbres que hi ha, un dels quals s'ha mantingut i la resta s'han plantat de nou, i s'hi ha col·locat mobiliari urbà per seure-hi. Es tracta de quatre cadires, que substitueixen els bancs d'obra que hi havia.

Així mateix s'ha conservat la font pública del mig de la plaça i s'ha substituït l'enllumenat per un bàcul nou.

S'ha aprofitat per millorar el paviment de la calçada dels car-rers que envolten la plaça per on hi circulen els vehicles i que les arrels dels arbres havien malmès amb el pas dels anys. Així mateix, s'ha millorat el circuit per als vianants, que ara segueix el traçat del carrer Viladordis. A aquesta banda del carrer la plaça se situa a la mateixa cota que la calçada, amb la qual cosa es facilita l'accés a peu. Finalment s'ha dut a terme la nova senyalització horitzontal i vertical dels vials afectats pels treballs.

Durant els dos mesos que han durat les obres es va haver de tallar la circulació al carrer Sant Magí, entre el carrer Roger de Flor i el Viladordis.