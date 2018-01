Crema un cotxe fúnebre mentre portava un difunt al tanatori de Navarcles

Un vehicle de funerària Fontanova va patir un incendi ahir a la tarda mentre transportava un difunt cap a la sala de vetlles del tanatori de Navarcles, on s'havia de celebrar una cerimònia a les 8 del vespre. Ningú no va resultar ferit i, si bé va cremar el furgó, el fèretre no hauria resultat afectat, segons van assegurar fonts de la funerària, que poc després va portar un nou vehicle i una nova caixa per fer el canvi i portar el difunt a la destinació prevista.

Cap a 3/4 de 4 de la tarda, els Bombers van rebre l'avís d'un vehicle funerari que cremava a la carretera de Vic, a l'alçada dels números 102 i104, al seu pas per l'interior del nucli de Sant Fruitós de Bages, on es va desplaçar una unitat que va finalitzar el servei mitja hora més tard. Fonts de la funerària explicaven que va començar a sortir fum del vehicle mentre circulava i es va encendre, sense saber què ho podia haver provocat. La matrícula del cotxe era BHG.

Segons la funerària, el foc va inutilitzar totalment el vehicle, per bé que va afectar especialment la cabina del conductor, i no tant l'interior de la part del furgó on hi havia el fèretre, que no hauria patit cap dany. En canvi, sí que es van cremar papers del cotxe i recordatoris que hi havia a la part de davant del vehicle.