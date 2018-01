Obertes les inscripcions al programa d'hivern de Manresa Jove

Manresa Jove ofereix un ampli ventall d´activitats i tallers de lleure adreçades al públic jove (a partit de 14 anys) com per exemple, tallers de fotografia, de creació musical, de karate, etc. que tindran lloc a l´Espai Joan Amades i al Casal de Joves La Kampana.



Joan Amades



L´Espai Jove Joan Amades, situat al carrer Sant Blai, 14 de Manresa, és un equipament municipal on s´hi desenvolupen de forma habitual activitats protagonitzades pel públic jove. A més d´ubicar-s´hi la seu de l´Oficina Jove del Bages, un servei per a resoldre consultes relacionades amb l´educació, el treball, l´oci, la mobilitat, la cultura, etc. s´hi fa una programació de propostes lúdiques, que són les següents:



Projecte fotogràfic. La fotografia és un mitjà fantàstic per explorar el nostre entorn i per expressar el sentiments i pensaments. La fotografia és una eina creativa i d´expressió i apte per explicar allò que un jove vol aportar a la societat. Els i les participants escolliran el rumb d´aquest projecte, que es realitzarà a través de dinàmiques vivencials. El taller anirà a càrrec d´Oriol Segon i Marta Garcia Cardellach. Els dimarts 20, 27 de febrer i 6, 13 i 20 de març. Horari: de 17 a 19 h. Lloc: Espai Joan Amades (c/ Sant Blai, 14). Preu: 20 €. Organitza: manresajove. Inscripcions: www.manresajove.cat o trucant al 938 771 360. Taller de creació musical i gravació d´un videoclip. El rap, el regeton o el trap com a eines per lluitar contra el sexisme i la LGTBfòbia. S´aprendrà a rapejar i a crear les pròpies cançons a partir d´una reflexió crítica de la societat, aportant valors socials a la música. El taller anirà a càrrec de Filigrana. Dates: dijous 22 de febrer, i 1, 8, 15 i 22 de març. Horari: de 17:30 a 19 h. Lloc: Espai Joan Amades (c/ Sant Blai, 14). Preu: 15 €. Inscripcions: www.manresajove.cat o trucant al 938 771 360.Organitza: manresajove. Taller amb els batrakes. Els Batrakes són un grup jove manresà de percussió que animen les festes de carrer amb molta energia. Aquest taller ofereix la oportunitat d´interactuar amb ells. Dates: A concretar. Horari: de 17.30 a 19 h. A partir de les 19 h, faran assaig obert. Lloc: Espai Joan Amades (c/ Sant Blai, 14). Preu: 3 €/taller. Inscripcions: A partir de 12 anys. www.manresajove.cat. Possibilitat d´apuntar-ser un o dos dies. Organitza: Manresajove i Batrakes. Inscripcions: www.manresajove.cat o trucant al 938 771 360.

La Kampana



Els joves també poden fer ús del Casal de Joves la Kampana, situat a la Plaça Icària, un equipament que programa activitats diàries adreçades a tots els joves i adolescents de la ciutat. El casal està obert cada dia a la tarda de 17 a 20.30 hores i tots i totes les joves de la ciutat hi poden accedir de manera lliure.

A part de les activitats diàries, aquest hivern s´organitza un taller de guitarra, classes de karate, conversa en anglès i un projecte de creació musical i percussió amb pilotes de bàsquet anomenat Basket Beat.

Les inscripcions de les activitats del Casal de Joves la Kampana es poden fer al mateix Casal, o bé trucant al 938 729 237.



Tardes de ping pong. Les tardes de dilluns són obertes a tothom amb ganes d'aprendre´n. Dies: tots els dilluns. Horari: de les 18 a 20 h. Preu: gratuït. Classes de guitarra. Dies: del 12 de gener al 23 de març (divendres). Horari: de 18.30 a 20 h. Preu: 20 € al trimestre. Inscripcions: CAE (93872 57 89). Classes de karate. A càrrec del Teo i el Tom. Dies: del 10 de gener al 28 de març (dimecres). Horari: de les 19 a les 20 h. Preu: 20 € al trimestre. Inscripcions: CAE (93 872 57 89). Bàsket beat. Moviment, Art, educació i acció social. Taller de creació musical i percussió amb pilotes de bàsquet. Horari i dates: a concretar. Els interessats a participar en aquest projecte, cal que es posin en contacte enviant un correu a manresajove@ajmanresa.cat o trucant al 938 771 360.

Altres activitats



S´ha elaborat un tríptic, que es farà arribar a casa de totes les persones de 14 a 25 anys, on s´aglutinen totes les activitats que es fan per a joves, a més de les programades directament des de la regidoria de Joventut. Així, també s´inclouran les obres de teatre de platea jove i les activitats que organitza la Casa de la música.

Aquestes activitats estan emmarcades dins el nou Pla Local de Joventut de l´Ajuntament de Manresa (2018-2021), concretament dins l´eix de participació, amb l´objectiu de generar i consolidar espais destinats a la participació juvenil adaptats a la diversitat de les persones joves.



Platea Jove

1.Títol: ´A tot gags´ de puntmoc. co. Gènere i cicle: Teatre – Platea Jove. Data: divendres 16 de febrer. Horari: 21 h. lloc: Teatre Conservatori. Preu: 5 euros. Organitza: El Galliner / Kursaal. Títol: camut band – ´moments camut. Gènere i cicle: Dansa – Platea Jove. Data: divendres 16 de març. Horari: 21 h. Lloc: Teatre Conservatori. Preu: 5 euros. Organitza: El Galliner / Kursaal. Títol: Big Band Basket Beat Barcelona - ´Un nosaltres abans que un jo´. Gènere i cicle: Música – Platea Jove. Data: divendres 20 d´abril. Horari: 21 h. Lloc: Teatre Kursaal – Sala Gran. Preu: 5 euros. Organitza: El Galliner / Kursaal.

Casa de la Música

Classes d'iniciació als instruments de casa de la música de Manresa