Torna el cicle d'Òmnium Quedem?, adreçat en especial a les persones nouvingudes

Interior del refugi que hi ha a l´escola Renaixença Arxiu/Salvador Redó

Un any més arriba Quedem?, el programa que impulsa Òmnium Cultural a les comarques del Bages i el Moianès amb l'objectiu de fomentar la llengua i la cohesió social mitjançant activitats culturals i d´oci. Centenars de persones han participat en les desenes d´activitats organitzades en les últimes edicions. Una oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim, i alhora, perquè totes les persones que viuen a Catalunya, independentment de la seva procedència, es puguin conèixer i relacionar-se mentre participen en activitats del seu entorn més immediat.

El programa fa especial èmfasi en la difusió de les activitats entre les persones nouvingudes, ja que té com a objectiu que puguin ampliar la seva xarxa social i el coneixement de l´entorn cultural, natural i patrimonial, i alhora per la voluntat d´Òmnium Cultural d´apropar-se a la població procedent d´altres països.

Enguany, ofereix quatre activitats, que consisteixen en visites guiades i participatives a quatre indrets i espais de la comarca del Bages.

La primera sortida serà el 17 de febrer i proposa una visita, acompanyats d´un expert en ornitologia, als Aiguamolls de la Bòbila de Santpedor, una activitat familiar per gaudir de l´entorn natural més proper.

El dia 10 de març es visitaran dos racons carregats d´història de la ciutat de Manresa però força desconeguts pels seus ciutadans, l´edifici de l´Anònima i el refugi antiaeri de la Renaixença. La visita es farà amb l´acompanyament de dos guies que explicaran el passat d´aquests espais.

El dia 14 d´abril, hi haurà la segona activitat familiar, s´anirà fins a la finca de Can Poc Oli de l´Escola Agrària de Manresa. Allà, els participants podran conèixer la feina d´aquesta escola i es farà un taller pràctic als horts.

Per últim, el dia 12 de maig, els participants s´endinsaran en les interioritats del teatre Kursaal i podran veure els racons del popular teatre manresà que normalment només trepitgen els artistes.

Les activitats són per a persones de més de 18 anys, excepte les que s´especifica que són familiars, que estan dirigides als infants a partir de cinc anys acompanyats d´un adult .És important saber també que totes les activitats del programa són gratuïtes i tenen les places limitades.

Per inscriure-s´hi, i obtenir més informació (horaris, què cal portar, lloc de trobada...) sobre les activitats, es pot visitar la web www.omnium.cat/bages-moianes, apropar-se a l´Espai Òmnium de Manresa (c, Sobrerroca, número 38) o trucar al 93 872 63 21.