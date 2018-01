Troben morta al seu pis de Manresa una dona d'uns 70 anys que vivia sola

Maria Carme M., d'uns 70 anys d'edat, va ser trobada morta ahir al matí a l'interior del seu domicili, al número 24 del carrer de l'Alcalde Armengou de Manresa. La senyora vivia sola i estava delicada de salut, i, segons fonts dels Mossos, el cadàver no presentava cap senyal extern de criminalitat ni de violència. Ara s'espera que l'autòpsia confirmi les causes exactes de la mort.

L'avís als Bombers el va donar ahir mateix al matí una veïna que feia dies que no sabia res de la víctima, que no responia al telèfon ni al timbre de casa, i això va activar d'immediat els Bombers, que van desplaçar una dotació fins al domicili. La dona vivia en un sisè pis, i com que no responia, alguns testimonis van explicar que els agents van haver d'accedir a l'habitatge des de fora per una finestra que hi havia mig oberta. Un cop a dins, van trobar la dona, que, segons aquestes mateixes fonts, ja faria uns quants dies que era morta, tot i que no es podrà confirmar la data exacta fins a tenir l'autòpsia. També s'hi van desplaçar els Mossos d'Esquadra i el metge forense, que hauria fet l'aixecament del cadàver poc després.

Maria Carme M., que feia uns mesos que era viuda, era mare d'una filla amb qui, segons els veïns, no tenia gaire relació, i tenia dos fillastres del seu difunt marit, amb els quals tampoc no es veia. Era operada del maluc i tenia algunes dificultats per caminar, però encara sortia sovint, «a passejar el gos, o a comprar a la fruiteria de davant», explicava ahir Isabel Crusellas, que viu al pis de sota. Tanmateix, ara feia dies que ningú no en sabia res, i fins i tot «vaig trucar als hospitals pensant que no l'haguessin ingressada», apuntava la veïna que ahir va alertar els Bombers, i que prefereix no identificar-se.

Tot plegat va fer aixecar les primeres sospites. En un primer moment van pensar en la possibilitat que hagués marxat uns quants dies amb la filla, si bé aquesta opció tampoc no hauria acabat de convèncer els veïns més propers, tenint en compte que, segons diuen, hi havia una escassa relació entre totes dues. El detonant va ser l'estenedor: «fa unes tres setmanes que vèiem que hi tenia la mateixa roba», deia Crusellas. Ella ma- teixa i una altra veïna van decidir dissabte trucar a la porta de Maria Carme, «i vam sentir que el gos lladrava, però ningú no va obrir».

Ahir al matí van poder aconseguir el número de mòbil de la víctima, però en veure que tampoc no hi podien contactar, van decidir avisar els Bombers.