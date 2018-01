L'Ajuntament afegeix quatre enderrocs més als tres que ha fet als carrers de Barreres i Tahones

Els enderrocs per transformar el sector de Barreres iniciats al carrer de Barreres número 11 i Tahones 2, i al Tahones números 4 i 6, no s'aturen. Una vegada executats aquests tres a càrrec de Forum amb un pressupost de 72.000 euros, dels quals ja va informar Regió7 (vegeu-la en aquest enllaç), l'Ajuntament ha anunciat aquest migdia que, feta la revisió dels immobles adjacents, també de titularitat municipal com els altres, ha arribat a la conclusió que cal tirar quatre edificis més a terra perquè estan en estat de ruïna i són un perill. Són els números 17, 19, 21 i 23.



Una nova plaça Gispert



Mentres no s'urbanitizi el sector i, a l'espera de tirar a terra la resta d'edificis que encara hi ha a l'illa de cases, el solar resultant fets els enderrocs d'ara, de més de 860 m2 -una superfície similar a la de la plaça Gispert- s'adequarà i obrirà a la ciutat com ja s'ha fet abans amb altres solars. A les tres finques enderrocades i les quatre d'ara s'hi sumarà l'espai dels solars de cinc finques enderrocades anys enrere tot i que mantenien total o parcialment les façanes. El nou espai, per tant, correspondrà a un total de dotze finques.

La presentació l'han fet el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i el d'Habitatge, Joan Calmet, i el comissionat del Centre Històric, Adam Majó. L'anècdota l'ha posat una veïna del carrer del Pou que, veient que en parlaven, els ha demanat informació. Ells els li han ofert plànol en mà.



Una illa amb dinou finques



El conjunt d'aquestes finques correspon a nou àmbit de transformació al Centre Històric delimitat pel nou pla general (POUM), però que ja recollia el del 1997. Es tracta del Pla de Millora Urbana Barreres 2, que preveu la transformació d'una bona part de l'illa de cases formada pels carrers de Barreres, Tahones, Sant Francesc, Pou i Muralla de Sant Francesc. El pla té una superfície de 2.150 m2 i incorpora un total de dinou finques, de les quals catorze són de titularitat pública (Ajuntament i Forum) i cinc de titularitat privada. D'aquestes cinc, n'hi ha una habitada i una okupada. En tant per cent, el 52,2% és de propietat púbica i el 47,8% de propietat privada.