En quines sentències es gasta els diners l'Ajuntament de Manresa?

Prop de dotze milions d'euros és la morterada de diners que l'Ajuntament de Manresa ha hagut de destinar a pagar sentències judicials del 2014 al 2018. Aquesta quantitat no és el sumatori de l'import total de les sentències sinó els diners destinats a complir compromisos judicials corresponent al període analitzat.

Els acords de pagament a terminis als quals l'executiu ha arribat amb els afectats permet que a l'any suposin per a l'erari públic entre 2,1 i 2,5 milions d'euros.

La clatellada principal és la part corresponent als 11.117.406 euros més els interessos de demora per l'expropiació d'un solar de 5.200 metres quadrats a les Escodines. El conveni signat entre les parts estipula que l'Ajuntament pagarà al llarg de 7 anys una quantitat fixa pel retorn de principal. Com es pot veure en el gràfic, en el període analitzat cada any el pressupost municipal ha destinat 1,5 milions d'euros.

Un cop es completi el pagament, el 2020, es calcularà quant pugen els interessos des del 2007. Interessos que, segons els amos del terreny, eren, el 31 de març del 2013, de 2,8 milions i continuen creixent. Això suposa que als 11,1 milions cal sumar-hi una quantitat que farà encara més dura la clatellada.

Després 7.692.770 euros pagats entre 2014 i 2018 per la sentència judicial de les Saleses, la que en el període objecte d'estudi resulta més onerosa és la de l'expropiació del número 98 de la carretera de Vic, necessària per a l'execució de l'operació urbanística de la rotonda de la Bonavista.

Es tracta de 2.058.207 euros pagats entre el 2014 i el 2017. Corresponen a la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què condemnava l'Ajuntament de Manresa a pagar 1,7 milions d'euros més interessos (segons una proposta de pagament fraccionat presentada per l'Ajuntament la suma total era de 2,4milions) per l'expropiació del número 98 de la carretera de Vic.

En el conjunt dels enderrocs per fer possible la Bonavista hi ha 207.141 euros pagats entre els anys 2016 i 2017 per l'expropiació del número 114 de la carretera de Vic. La segona gran tongada d'enderrocs de la Bonavista va tenir lloc el gener del 2008, quan es van tirar a terra els edificis 114 i 116-118 de la carretera de Vic i els números 37 i 39 del carrer de Mossèn Jacint Verdaguer. Les finques enderrocades tenien una superfície aproximada de 400 metres quadrats.

A banda de les expropiacions de les Saleses i de les dues finques de la carretera de Vic, hi ha dues expropiacions més i un conveni.

Mel i Lladó

L'Ajuntament ha pagat en el període analitzat 1.337.202 euros per una expropiació al carrer de la Mel i 129.657 euros per una altra a la plaça Lladó.

L'afectació de l'immoble del carrer de la Mel es va fer basant-se en el Pla Especial de Reforma Interior del Sector Barreres, dins del Pla General d'Ordenació Urbana del 1997.

Pel que fa a la plaça Lladó, es tracta d'una actuació municipal per alinear la vorera. El Servei de Projectes Urbans i d'Infraestructures territorials de l'Ajuntament va dur a terme l'any passat els treballs per enderrocar dos edificis situats a la plaça Lladó, en concret, els números 6 i 7. Els dos edificis en qüestió eren situats a la confluència del carrer de laVerge de l'Alba amb la plaça Lladó.

Quant a les obres d'Escodines i Sant Bartomeu, l'Ajuntament deu diners a l'empresa que el 2006-2007 en va fer els treballs d'urbanització i que van generar controvèrsia perquè, un temps relativament curt després de donar-les per acabades, es va fer evident que generaven problemes. Després d'un contenciós, el jutge va dir que el procediment de resolució del contracte havia caducat i les parts van optar per arribar a un acord.