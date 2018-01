La PAHC retreu a l'Ajuntament que una empresa seva, Forum, vulgui desnonar una ciutadana

Una dotzena de membres de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) s'han mobilitzat aquest dimarts al matí davant de les oficines de Forum a Manresa per donar suport a Maria del Pino Mato Díaz, a qui l'empresa municipal preveu desallotjar el proper 30 de gener del pis on viu amb un lloguer social, després que les altres tres vegades s'hagi pogut aturar. Finalment, Forum l'ha enviat a parlar amb els Serveis Socials. La PAHC ja ha anunciat que, en el cas que el desnonament tiri endavant, com així li han comunicat els Serveis Socials durant la trobada que han mantingut, es mobilitzarà per aturar-lo com ha fet fins ara.

La PAHC ha denunciat el fet que l'Ajuntament defensi una posició antidesnonaments mentre una empresa municipal seva en tira endavant un. Alhora, acusa Forum d'«actuar com una immobiliària qualsevol». Demana la condonació del deute i que la dona pugui continuar amb el règim de lloguer social reprenent els pagaments mensuals. L'afectada va deixar de pagar el lloguer per "problemes familiars", ha explicat aquest matí, i això va fer que deixés de cobrar l'ajuda social que tenia. Va estar nou mesos sense pagar el lloguer i mig any sense l'ajuda social. Quan la va recuperar, ha explicat que va demanar a Forum poder tornar el deute de mica en mica i continuar al pis on viu pagant el lloguer social. La PAHC demana que se li condoni el deute.



Té a càrrec un fill de 20 anys



El primer intent de desnonament va ser l'octubre. "Estava cobrant una petita paga i vaig tenir uns problemes familiars durant uns mesos i vaig acumular uns mesos sense pagar [el lloguer] i em van tallar el PIRMI. He estat sis mesos esperant a tenir-la de nou i en aquest temps, com que no vaig pagar, es va activar el desnonament". En total, va estar "vuit o nou mesos" sense pagar el lloguer social, que és de 115 euros. Té a càrrec un fill de 20 anys. "Em demanen que marxi, però jo no treballo i si no tinc un contracte de treball no em llogaran un pis. Tinc papers perquè he anat al jutjat a demanar que per favor m'ho deixin pagar a poc a poc i res".



"Vergonyós que es passin la pilota"



La plataforma ha recordat que "en el Pla Local d'Habitatge es formalitza que Forum és l'Oficina Local d'Habitatge prevista a la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya" i que, per tant, "per delegació de l'Ajuntament, ha d'exercir les competències municipals sobre habitatge que va aprovar al Parlament el mateix govern que governa Manresa". Considera "vergonyós que es passin la pilota perquè Forum exerceix competències municipals". Alhora, recorda que "una de les primeres mesures del Pla Local d'Habitatge era reforçar la coordinació amb Forum".