Roma restableix l'abadessa com a màxima autoritat de les caputxines

Al convent de les caputxines hi torna a haver abadessa. És la germana Pilar Lumbreras. Ho és per ordre de Roma, de manera que la màxima autoritat fins ara del convent, també per ordre de la Santa Seu, el bisbe de Vic, que va agafar aquesta funció el novembre del 2016 amb el títol de comissari pontifici, ho ha deixat de ser, han confirmat fonts del bisbat.

Les quatre caputxines que queden al convent, tal com va avançar Regió7 l'agost passat, desitgen recuperar el projecte frustrat de cedir-lo a la ciutat, projecte que sembla que està ben encarrilat i en què treballa una comissió mixta.

Un cop restaurada l'autoritat de l'abadessa, la Plataforma 379, creada el maig passat per diverses entitats i persones a títol personal amb l'objectiu de donar suport a les caputxines «en la polèmica mantinguda amb el bisbe de Vic», ha anunciat que, de moment, tanca el cicle programat des d'aleshores a l'església del convent. Fruit d'això, s'hi han fet una desena d'activitats culturals, amb música, poesia, dansa, xerrades...

La Coral Eswèrtia, amb la direcció d'Imma Serra i acompanyada al piano per Lluïsa Vinyes, va ser l'encarregada, dissabte passat, de cloure temporalment l'esmentada programació cultural. Ho va fer davant d'una església plena fins al darrer banc i amb una reeixida actuació en què els cantaires van oferir un programa amb cançons excursionistes i nadalenques.

Segons la Plataforma 379, amb el nomenament de la nova abadessa, «hem donat per assolida la nostra fita i hem decidit suspendre provisionalment l'activitat».