El Tribunal de Comptes ja va desestimar la implicació de Jordi Valls al frau del port

Després que l'exalcalde de Manresa Jordi Valls hagi estat assenyalat per l'Advocacia de l'Estat com un dels gestors del Port de Barcelona presumptament responsables d'un sobrecost de 40,6 milions d'euros a les obres del dic est (vegeu Regió7 del 9 de gener), l'Autoritat Portuària de Barcelona ha fet públic que «el novembre del 2015, un instructor del Tribunal de Comptes ja va fer un informe en què sostenia que no hi ha cap responsabilitat comptable de cap directiu de l'APB».

L'Autoritat Portuària de Barcelona ha fet pública aquesta informació mitjançant el Diario del Puerto per donar resposta a les informacions aparegudes sobre les presumptes greus negligències de directius de l'Autoritat Portuària de Barcelona, entre els quals Jordi Valls, que la va presidir entre els anys 2007 i 2011, a la comptabilitat de les obres del dic est, que formen part de les obres d'ampliació del port.

Segons un portaveu de l'Autoritat Portuària de Barcelona, després de tenir coneixement de l'informe de l'instructor del Tribunal de Comptes que va concloure la inexistència de responsabilitat comptable, el març de l'any passat en una reunió extraordinària del consell d'administració del Port de Barcelona es va decidir no exercir acció de responsabilitat comptable en el procediment de reintegrament sobre les irregularitats detectades en les obres d'ampliació del dic est, en considerar que no es donaven les condicions per exigir la responsabilitat comptable.

Ara, a instàncies de l'Advocacia de l'Estat, el Tribunal de Comptes ha citat a declarar el dia 19 de març els expresidents de l'Autoritat Portuària de Barcelona Joaquim Tosas, Joaquim Coello i l'exalcalde de Manresa Jordi Valls i l'exdirector i l'actual director general per aclarir si existeix o no responsabilitat comptable que se'ls pugui exigir per la seva gestió.

Aquestes actuacions deriven del fet que l'any 2016 el Tribunal de Comptes va obrir un procediment de reintegrament per recuperar diners públics que s'haguessin pogut pagar indegudament.

El Diario del Puerto informa que el mes de febrer del 2017 l'Advocat de l'Estat al Tribunal de Comptes va demanar responsabilitat comptable als directius del Port de Barcelona del període del 2001 al 2010.

Però el Port va considerar que els seus interessos ja estaven suficientment coberts amb les accions judicials adoptades fa 7 anys quan va descobrir i denunciar el presumpte frau.