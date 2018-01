Les 3.000 persones que fan servir el bus urbà gratis han de renovar la targeta

Els tres mil usuaris de la T-Bonificada, la targeta que els permet utilitzar un nombre il·limitat de vegades el bus urbà de Manresa gratuïtament, han de procedir a renovar-la.

L'Ajuntament ha iniciat el període per renovar el carnet i la targeta de bus urbà per als usuaris de la T-Bonificada, per continuar gaudint dels avantatges d'aquest servei gratuït. Amb l'objectiu de facilitar els tràmits i amb esperes innecessàries a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) –situada a plaça Major número 1– es recomana que sol·licitin cita prèvia trucant al telèfon 010.

A partir de l'1 de març, aquells titulars de T- Bonificada que no disposin de la targeta vigent per a l'any 2018 hauran de pagar el bitllet per accedir al servei.

La T-bonificada es renova anualment amb un cost de 6 euros el carnet i 6 euros la targeta, que es poden pagar directament a les oficines de l'Ajuntament (plaça Major, 5).