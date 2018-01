Althaia tanca el 2017 amb una tímida retallada a les llistes d'espera per operar-se

La llista d'espera per operar-se a la Fundació Althaia de Manresa el 31 de desembre del 2017 era de 3.882, l'1,12 % menys que el desembre del 2016, que va acabar amb 3.926 persones. A Catalunya la llista s'ha reduït el 0,61 % d'un any a un altre, segons dades que ahir va fer públiques Salut.

De les intervencions pendents el 31 de desembre del 2017 a Sant Joan de Déu, 3.300 corresponien a la cinquantena d'operacions generalistes; 542 a cataractes i pròtesis de genoll i maluc; i 40 a processos oncològics.

Les primeres, les generalistes, s'haurien de dur a terme en un termini màxim d'un any, encara que en funció de la gravetat de la malaltia i les seves repercussions en la vida dels pacients i els riscos associats a la demora hi ha la prioritat preferent, que és de 90 dies, i la prioritat mitjana, que és de 180.

En el cas de la Fundació Althaia no se supera en cap cas l'any, segons les dades de Salut. La vasectomia, amb 249 dies, i les operacions de fetge, pàncrees i vies biliars, amb 226, són els que tenen més temps mitjà d'espera.

Les intervencions quirúrgiques on hi ha més pacients a la llista són les hèrnies. A final d'any hi havia 444 persones que havien de passar per quiròfan. Hi ha dues operacions més que superen les 200 persones en llista d'espera. Es tracta de les reparacions articulars (232) i les varius (220). La de galindons i altres deformitats del peu s'hi acosten amb 198 pacients.



Cataractes, tema pendent



Les intervencions de cataractes i pròtesi de genoll i maluc són garantides. S'han de dur a terme en un temps igual o inferior a 180 dies. En cas contrari el pacient pot sol·licitar ser operat en un altre centre. A Sant Joan de Déu aquesta premissa es compleix, segons Salut. En cataractes el temps mitjà d'espera per passar per quiròfan és de 63 dies. El 31 de desembre del 2017 hi havia 324 persones pendents d'operar-se. En són 67 menys que el desembre del 2016. En genoll cal esperar-se una mitjana de 94 dies, i les persones pendents d'operar-se n'eren 161, 15 més que fa un any. En pròtesi de maluc, la mitjana d'espera és de 91 dies i la llista per operar-se de 57 persones, 15 menys.

Els processos oncològics s'han d'intervenir en menys de 45 dies, tret de la bufeta i la pròstata, que és de menys de a 60, segons els protocols de Salut. A Althaia la mitjana per ser intervingut en aquests casos és de 10,8 dies. El desembre del 2017 hi havia 40 persones pendents de ser operades. El tumor de bufeta, amb 13, de pròstata, amb 8, i de mama, amb 7, eren els grups amb més pacients. Pel que fa a la mitjana d'espera, el de pròstata era de 27 dies, el de ronyó i vies urinàries, 26 i el de bufeta de 25.