Assemblea decisiva, aquest dijous, per a la continuïtat de Nova Crida

La junta del grup sardanista manresà Nova Crida ha demanat que hi hagi la màxima assistència a l'assemblea anual ordinària de dijous a 2/4 de 9 del vespre al centre cívic Selves i Carner, perquè la resposta que tingui serà decisiva per a la continuïtat de l'associació.

El president del Grup Sardanista Nova Crida, Leandre Fusté, ha explicat que després de quatre dècades d'activitat «ens hem fet grans» i és necessari trobar relleu i, també, saba nova.

En la carta que s'ha fet arribar als socis recorda que l'assemblea anual és un moment important per al funcionament de l'entitat. «És l'espai idoni per compartir idees, renovar objectius i donar concreció a la seva dimensió social, democràtica i participativa. Per això us animo a assistir-hi i prendre-hi part activament».

L'entitat mantindrà l'activitat aquest 2018 coincidint amb el fet que Manresa tingui la capitalitat de la cultura catalana.

Per a dissabte 24 de febrer, a 2/4 de 7 de la tarda a l'auditori de la Plana de l'Om, actuarà la cobla de joves instrumentistes professionals Acoplats. El 2 d'abril, dilluns de Pasqua, a les 7 de la tarda al santuari de Joncadella, participarà a l'Aplec de l'Ermita amb la cobla Súria. El dissabte 14 d'abril a l'Espai Gastronòmic Kursaal es farà la clausura dels 40 anys de Nova Crida amb un dinar de germanor amenitzat per l'acordionista Valentí Alsina. A les 6 de la tarda, al Passeig, audició amb la cobla Ciutat de Girona. També hi haurà activitats de Festa Major, per la Mercè i Santa Cecília.

Per poder anar més enllà, Fusté espera una bona assistència a l'assemblea de demà al vespre.