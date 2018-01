El Consell de Ministres sol·licita l'extradició d'un assassí de la Flors

El Consell de Ministres va aprovar demanar l'extradició activa a Sud-àfrica del militar ruandès que va fugir a aquest país Kayumba Nyamwasa a petició del jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu. L'exgeneral és el principal acusat de l'assassinat de la infermera manresana Flors Sirera, entre altres crims.

Segons ha explicat l'advocat de la causa, Jordi Palou-Loverdos, el mes d'octubre el Consell de Ministres va reactivar l'extradició del principal encausat.

No és el primer cop que el Govern espanyol fa aquest tràmit. El mes de setembre de l'any 2010, el Consell de Ministres ja va aprovar sol·licitar a Sud-àfrica l'extradició del presumpte genocida per la mort de quatre ciutadans espanyols a Ruanda, entre ells la manresana, assassinada el 1997.

El govern central demana extradir Kayumba Nyamwasa dintre de la investigació que porta a terme el jutjat d'instrucció número 4 de l'Audiència Nacional.

Nyamwasa era un dels caps del Front Patriòtic Ruandès. Durant i després de la guerra, Nyamwasa va ocupar càrrecs clau, incloent-hi la prefectura de l'Estat Major de l'exèrcit i la dels serveis d'intel·ligència del país.

Es considera que Nyamwasa va participar en la realització d'atacs sistemàtics i planificats contra la població civil, en desaparicions forçades i crims contra el dret internacional, organitzant i executant atemptats terroristes.

Nyamwasa, molt pròxim al president Paul Kagame, va fugir a Sud-àfrica després d'enemistar-se amb el cap de govern.

L'advocat de la causa ha assegurat que espera «les consideracions de la Fiscalia i la decisió del jutge sobre la petició de l'ampliació de la investigació i ordres d'arrest internacional a 21 processats més com a presumptes autors de crims comesos contra ciutadans espanyols».





Memorial Flors Sirera

Precisament aquest dimarts l'advocat Jordi Palou-Loverdos va participar a Manresa en una nova edició del Memorial Flors Sirera.

La sala d'actes de la casa Per la Pau i la Solidaritat Flors Sirera va quedar petita per encabir el públic que volia assistir a la taula rodona «No hi ha pau sense justícia», en el marc del Memorial pels conflictes oblidats i en favor de la justícia, que cada any s'organitza entorn de la data de l'aniversari de l'assassinat de la cooperant.

A més de Palou hi van intervenir el jesuïta Xavier Melloni i la regidora de Cooperació, Àngels Santolària. L'acte es va cloure amb la música d'Albert G. Galbany.