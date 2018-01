L'Ajuntament accelera quatre enderrocs al carrer Barreres pel mal estat dels immobles

Regió7 va avançar la setmana passada (vegeu l'edició del dia 16) que l'Ajuntament havia iniciat la transformació urbana del sector Barreres amb l'enderroc de tres immobles. No són els únics. Un cop a terra, el mal estat de quatre edificis veïns, també de titularitat municipal, deshabitats i en estat de ruïna, ha portat el consistori a enderrocar-los igualment, tot i que no era previst. Són les finques 17, 19, 21 i 23 del Barreres.

La previsió és que els nous enderrocs tinguin un cost del voltant dels 115.000 euros, va informar ahir el regidor d'Habitatge, Marc Aloy, que va explicar l'actuació acompanyat pel regidor d'Habitatge, Joan Calmet, i el comissionat del Centre Històric, Adam Majó. Calmet va recordar que la transformació del sector respon al Pla Local d'Habitatge per generar sòl i habitatge (un màxim de 285 pisos, en aquest cas, dels quals el 30% de protecció pública); i Majó, que els enderrocs d'ara oferiran un recorregut molt canviat del carrer de la Mel a Sant Francesc.

Els tres enrunaments ja executats (Barreres 11 amb Tahones 2 i Tahones 4 i 6), juntament amb els quatre d'ara i els cinc que es van fer temps enrere, donaran com a resultat un solar de més de 860 m2 (similar a la superfície de la plaça Gispert) que s'endreçarà «amb un paviment tou i, si podem, alguns bancs i reforçant l'enllumenat», i quedarà obert a la ciutadania.

En un futur no llunyà, l'objectiu és sumar a aquests dotze ender-rocs els de les set finques que encara queden dempeus en aquesta illa de cases (dues també municipals i les cinc restants privades, una de les quals habitada i una ocupada). Al solar final resultant, de 2.150 m2, com va explicar aquest diari, s'hi vol fer habitatge, una plaça i un nou vial que comunicarà el Barreres amb la Muralla de Sant Francesc pel Tahones. Es tracta del Pla de Millora Urbana Barreres 2, que ja recollia el pla general del 97. Aloy va informar que «ens hem fixat aprovar dins d'aquest exercici 2018 el pla de millora urbana i el projecte de reparcel·lació». Després, vindrà el d'urbanització per, el 2019, poder-hi edificar, va apuntar.