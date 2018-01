Les matemàtiques porten a competir a la Politècnica més de 200 alumnes de secundària

L'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa de la UPC (EPSEM-UPC) torna a ser aquest dijous una de les seus a la Catalunya Central de la primera fase de la 5a Copa Cangur. Aquest concurs matemàtic, que se celebra a tot Catalunya organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) té cada any més concursants i en aquesta edició, per primer cop, hi ha alumnes de fora del territori català. A Manresa hi haurà 200 estudiants.

Un total de 29 equips (quatre més que en l'edició anterior) amb alumnes de segon i tercer d'ESO procedents de les comarques del Bages, Berguedà i Osona, així com d'Andorra la Vella, s'han inscrit a les proves que es desenvoluparan a la UPC Manresa durant dos torns: a les 10 i a les 12 h.

Formats per set alumnes, cada equip disposarà de 60 minuts per resoldre 12 problemes. Els grups competeixen entre ells contra rellotge i amb gran pressió, ja que la puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons es desenvolupa el concurs. Aquest disseny del concurs el fa molt emocionant i provoca que l'alumnat participant estableixi estratègies de joc i que pensi i debati amb profunditat els problemes resolts.

Els equips més destacats participaran a la fase final de la Copa Cangur, que tindrà lloc el dia 1 de març al TecnoCampus de Mataró.



Reunió de l'SCM a Manresa



Coincidint amb el desenvolupament de la primera fase de la V Copa Cangur, la Junta Directiva de l'Societat Catalana de Matemàtiques (SCM) realitzarà per primer cop a la UPC Manresa una de les seves reunions executives periòdiques. L'SCM és una societat filial de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) que té com a finalitat fomentar l'ensenyament i la investigació teòrica i aplicada de les ciències matemàtiques. Una missió que realitza a través de diverses iniciatives i de la publicació de treballs que s'adeqüin a aquests objectius.