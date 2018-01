El mercat Puigmercadal de Manresa ofereix tastos de mel i de melmelades

Primera Festa del Tomàquet, una altra acció per dinamitzar el mercat manresà

El mercat Puigmercadal de Manresa acollirà aquest dissabte una xerrada sobre com es fa la mel i un tast d´aquest producte i també de melmelades. Tot plegat anirà a càrrec de Cal Meler, que es dedica a l´apicultura ecològica, i de Riu Verd, de Solsona, una empresa d´inserció que fa melmelades de qualitat.

L'organització és a cura de mengemBages que, per encàrrec municipal, ja ha impulsat altres accions per dinamitzar el mercat manresà, com la primera Festa del Tomàquet, l'estiu passat, i la col·laboració en el primer Mercat de Música Morta, a principis de novembre.



Terra de Profit

Des de l´any passat, petits productors han creat una associació per impulsar el segell Terra de Profit, que inclou valors de proximitat i elaboracions de qualitat i confiança. Inicialment, a més a més de mengemBages, el formaven Artium del Celler Cooperatiu d´Artés, el projecte de recuperació d´horta Torna Terra i la granja de pollastres i ous ecològics Ecopallareta. Després d´un primer any d´impuls del segell, enguany s´hi han afegit Cal Meler, que elabora mel ecològica; Riu Verd, que elabora melmelades i DPagès, una granja solsonina de porc ecològic.