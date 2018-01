La PAHC denuncia que Fòrum desnoni una veïna i el consistori ho justifica

Dimarts vinent, si no hi ha cap canvi, hi ha previst el desnonament de casa seva de María del Pino Mato Díaz. Ahir, l'afectada, acompanyada per una dotzena de membres de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC), de la qual forma part i que ja ha aturat el seu desnonament tres vegades des de l'octubre, va anar a Fòrum per demanar que no el tiri endavant. Fòrum la va enviar a parlar amb els Serveis Socials. Sense resultats.

Mentre que la PAHC ha denunciat la decisió de Fòrum, l'Ajuntament l'ha justificat. Ahir, va explicar a Regió7 que ha posat aquest cas «en mans de la Mesa d'Emergències de l'Agència Catalana de l'Habitatge». També, que «Serveis Socials de l'Ajuntament atén moltes persones que necessiten suport i ha d'administrar els recursos de què disposa amb equitat i justícia. L'Ajuntament ajusta sempre les condicions de lloguer social a les possibilitats de cada persona o família, i és absolutament flexible amb els pagaments, sempre que hi hagi un mínim compromís de compliment de les condicions pactades individualment en el pla de treball amb l'assistent social que en fa el seguiment. En el cas que ens ocupa, l'Ajuntament atén aquesta persona des de fa molts anys i n'ha fet un seguiment constant», remarca.

L'afectada resideix amb el seu fill de 20 anys en un pis de lloguer social de Fòrum. «Un problema familiar», segons va concretar ahir, va fer que deixés de cobrar l'ajuda social que tenia i que, per tant, deixés de pagar el lloguer durant «vuit o nou mesos». Quan va tornar a rebre l'ajuda social, que no va percebre durant mig any, va demanar a Fòrum que la deixi continuar vivint a casa seva pagant el lloguer. La PAHC també vol que li condoni el deute acumulat.