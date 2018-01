Assemblea general AGRUPem, dilluns

AGRUPem, l'Associació d'Esclerosi Múltiple del Bages, convoca per a dilluns, a les 4 de la tarda, una assemblea general a la seva seu del Centre Hospitalari (c. Flor de Lis, 33, pral.). Entre d'altres, es donarà compte de la memòria d'activitats i l'exercici del 2017; es presentarà el calendari d'activitats i la previsió del pressupost per al 2018, i de les novetats de la campanya Ajuda'ns a fer un cim.