La carretera de Viladordis estrena una de les dues rotondes que tindrà

La carretera de Viladordis ha guanyat una rotonda amb l'objectiu de millorar la connexió amb l'enllaç de la C-55. Recentment s'ha posat en marxa encara que de forma provisional. Falten els acabats i tota la senyalització definitiva. És una de les dues rotondes noves que ha de tenir la carretera per fer més fàcil la mobilitat del sector est de la ciutat, entre la ronda de Manresa, l'autopista C-16, i la connexió entre el nucli urbà i la zona agrícola. Les obres en aquesta zona van començar passat l'estiu. Van a càrrec del departament de Territori i Sostenibilitat, i tenen un pressupost d'1,9 milions.

La nova rotonda permet accedir d'una manera més fàcil a la ronda de Manresa en direcció a Vic-Berga, venint del nucli urbà. Fins ara aquesta maniobra s'havia de fer a través d'un carril d'incorporació a l'esquerra. També fa més còmoda la connexió en direcció a la sortida de la ciutat des del barri de Viladordis i al mateix temps facilita l'entrada a Manresa en aquest punt des de la ronda.

Segona rotonda



L'altra rotonda s'ha de situar a l'alçada del camí dels Tubots, a prop de la Torre Busquets. En aquest cas se la trobaran els vehicles que entrin a Manresa procedents de Vic-Berga i que accedeixin a la sortida de Viladordis. Així mateix permetrà anar a la variant de Manresa en direcció a Sant Vicenç, moviment que no es podia fer fins que es va completar l'eixamplament de la ronda de Manresa a quatre carrils el 2015 i que va incloure la creació d'aquest nou ramal.

A més a més de les dues rotondes les obres a la carretera de Viladordis, preveuen millorar un tram de 900 metres, entre l'accés a la C-55 i el barri manresà, per condicionar la calçada. Tindrà 10 metres d'amplada amb 2 carrils de 3,5 metres. En un costat, el de la dreta en direcció a Viladordis, hi ha mig feta una via verda per a vianants i bicicletes. Actualment se n'està construint la vorera. A causa dels treballs en alguns moment hi ha circulació alternativa.





Una ronda interna



La carretera de Viladordis s'ha de convertir en una ronda interna de la ciutat per treure trànsit del centre, segons un estudi de mobilitat del 2015 que aleshores va encarregar l'Ajuntament. Les previsions indiquen que ha de guanyar pes com a entrada i sortida de la ciutat. Quan es va fer l'informe hi passaven prop de 4.000 cotxes al dia. En pot assumir més de 10.000.

A més a més en el futur és previst que la carretera de Viladordis quedi connectada a l'avinguda dels Països Catalans, de manera que passant pels Trullols s'anirà a parar directament a la rotonda Prat de la Riba, tocant al pont de ferro, un dels principals nusos de comunicació de Manresa.

Segons el mateix estudi, a més a més de la carretera de Viladordis, podrien assumir funcions de rondes internes les Bases de Manresa i la Via de Sant Ignasi. En tots aquests vials augmentaria el trànsit en el futur.

En canvi, baixaria a la carretera de Vic, un dels vials que més en suporta, la de Santpedor, el carrer Sant Josep, el passeig Pere III, la Muralla de Sant Domènec, la car-retera del Pont de Vilomara i l'avinguda Francesc Moragas.