Les demandes judicials contra el nou pla urbanístic de Manresa comencen a arribar

La junta de govern local ha aprovat la personació de l'Ajuntament de Manresa com a codemandat en el primer contenciós que es presenta contra el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

El recurs contenciós administratiu ha estat presentat per un particular contra l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central del 26 de setembre del 2017 d'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Manresa.

Des del 26 de setembre hi havia dos mesos de temps perquè els afectats pels canvis introduïts en el planejament presentessin els recursos.

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, ha explicat que el recurs contenciós administratiu sobre el qual la junta de govern celebrada dimarts va aprovar la personació de l'Ajuntament com a codemandat «és el primer» d'una llista que, previsiblement, serà més llarga, atès l'abast dels canvis que incorpora modificar cada vint anys el marc urbanístic de la ciutat.

El Pla General d'Ordenació Urbana de Manresa, vigent fins ara, va ser aprovat definitivament el 23 de maig del 1997.

La personació de l'Ajuntament com a part codemandada s'ha fet davant la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els recursos aniran adreçats en primera instància contra el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, com a responsable últim de l'aprovació definitiva del nou planejament. Però d'acord amb la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa, insta l'Ajuntament de Manresa per tal que pugui personar-se com a demandat, i així tenir accés a tota la informació del procés.

Com és prescriptiu, l'Ajuntament es presentarà als tribunals en la primera instància i, en el seu cas, de forma successiva fins a aconseguir sentència favorable als interessos municipals.

El regidor d'Urbanisme no ha donat més detalls sobre el primer recurs presentat, però ha volgut deixar clar que no suspèn en cap cas el nou marc urbanístic.