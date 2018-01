EN DIRECTE | Segueix el ple de l'Ajuntament de Manresa

El més destacat del ple:

Unanimitat política per concedir la Medalla de la Ciutat a Flors Sirera



Amb la unanimitat de totes les forces polítiques s'ha aprovat la concessió de la Medalla de la Ciutat a Flors Sirera Fortuny, la cooperant manresana de Metges del Món assassinada a Ruanda el 1997. Serà la primera medalla al Mèrit de la Solidaritat concedida per l'Ajuntament de Manresa. Ha intervingut Fina Farrés en nom d'Inshuti per recordar que al conflicte de Ruanda on va deixar la vida Flors Sirera ja han mort 7 milions de persones. Farrés ha agraït la primera Medalla a la Solidaritat de Manresa per a la Flors pel que significa de connexió amb tantes lluites que no han de ser oblidades. Més informació.

Un vial pròxim a la Pirelli durà el nom d'una periodista pionera



L'alcalde de Manresa Valentí Junyent ha donat llum ver a l'elaboració d'un expedient per determinar la conveniència de posar el nom d'Irene Polo Roig al vial perpendicular a l'Avinguda de la Pirelli, entre el camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet. Més informació.

Ordre del ple:

I. PART DISPOSITIVA

1. APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

1.1.- Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió plenària número 15/2017, del dia 18 de desembre de 2017.-

2. QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

2.1.- Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 10539, de 13 de desembre de 2017, sobre aprovació de l'expedient de modificació de crèdits núm. 22/2017, dins del Pressupost municipal vigent.-

2.2.- Donar compte de la Resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, núm. 10994, de 22 de desembre de 2017, sobre contractació en règim laboral temporal i pel procediment de màxima urgència, de dues persones per realitzar tasques al Casal de Nadal als Centres Oberts.-

2.3.- Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 10675, de 14 de desembre de 2017, sobre aprovació del Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2018.-

2.4.- Donar compte de la resolució de l'alcalde núm. 111, de 10 de gener de 2018, sobre incoació d'expedient per determinar els mèrits o circumstàncies que puguin aconsellar donar el nom d'Irene Polo Roig al vial perpendicular a l'Avinguda de la Pirelli, entre el camí de Rajadell i el carrer de Monistrolet.-

2.5.- Donar compte de l'informe trimestral de Tresoreria en compliment de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (4t. trimestre 2017).-

3. ALCALDIA PRESIDÈNCIA

3.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pressupost general de l'Ajuntament de Manresa per a l'exercici 2018.-

3.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concessió de la Medalla de la ciutat al Mèrit de la Solidaritat a Flors Sirera Fortuny.-

4. ÀREA DE TERRITORI

4.1 Regidoria delegada d'Urbanisme i Llicències

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte municipal d'obra ordinària anomenat "Projecte de remodelació i preparació del camp de futbol Mion – Puigberenguer per a instal·lació de gespa artificial".-

4.1.2.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte municipal d'obra ordinària anomenat "Projecte d'instal·lació de gespa artificial i elements auxiliars al camp de futbol Mion – Puigberenguer".-

5. ÀREA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

5.1 Regidoria delegada de Turisme

5.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d'afiliació de l'Ajuntament de Manresa a l'Agència Catalana de Turisme i de l'adhesió a les marques Arts i Cultura, i Ciutats i Viles amb caràcter.-

6. ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

6.1 Regidoria delegada de Cooperació

6.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, d'un reconeixement de crèdit extrajudicial relatiu al procediment incoat arran de la mort violenta de la cooperant manresana Flors Sirera Fortuny, a Ruanda.-

6.2 Regidoria delegada de Cultura i Joventut

6.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla Local de Joventut de Manresa 2018-2021.-

7. ÀREA D'HISENDA I GOVERNACIÓ

7.1 Regidoria Delegada d'Hisenda i Organització

7.1.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Manresa a la Xarxa de Prevenció i Control del Tabaquisme a la Catalunya Central, i de nomenament de representant municipal.-

7.2 Regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència

7.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la Plantilla de personal al servei de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2018.-

7.2.2.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa per a l'any 2018.-

8. PROPOSICIONS

8.1.- Proposició del Grup Municipal de la CUP per instar la Generalitat de Catalunya a combatre la situació d'emergència social.-

9. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

II. CONTROL DE L'EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

10. Donar compte de les resolucions dictades per l'alcalde i els regidors i regidores delegats de l'Alcaldia des de l'anterior donació de compte al Ple municipal.

11. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 57, 58, 60, 1 i 2, que corresponen a les sessions dels dies 12, 19 i 27 de desembre de 2017 i 2 i 9 de gener de 2018, i de l'acta de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 53 del dia 14 de novembre de 2017.

12. Donar compte de diversos escrits que justifiquen recepció d'acords adoptats pel Ple de l'Ajuntament de Manresa.

13. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L'EQUIP DE GOVERN