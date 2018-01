Els estudiants de la facultat de Medicina s'estaran a Althaia a partir del tercer curs

La unitat docent que tindrà la facultat de Medicina a Manresa a partir del curs 2019-2020 serà a l'Hospital de Sant Joan de Déu o a prop del centre sanitari perquè els alumnes puguin combinar sense problemes la seva activitat acadèmica teòrica amb les pràctiques que hauran de fer a la Fundació Althaia. A les actuals instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) hi continuarà havent, com ara, l'anomenada unitat de simulació a la Clínica Universitària.

Vuitanta-vuit estudiants han iniciat aquest curs primer de Medicina a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). A Vic es fa la part teòrica. Concretament a l'antiga fàbrica de can Baumann, on es van fer obres per acollir l'activitat acadèmica. A Manresa es porten a terme les simulacions a la Clínica Universitària de la Fundació Universitària del Bages.



Canvis a tercer

Aquesta situació continuarà a segon el curs vinent. A partir de tercer, el 2019-2020, és quan es posaran en marxa les unitats docents de la facultat de Medicina. N'hi haurà una a Vic i una a Manresa. Aquesta última és la que es planteja que sigui a les mateixes instal·lacions de l'Hospital de Sant Joan de Déu o bé a tocar-hi.

Segons el director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa), Valentí Martínez, les unitats docents han d'estar molt a prop dels àmbits assistencials i, per tant, no tindria sentit que fossin a les actuals instal·lacions de la Fundació Universitària del Bages, sinó el més a prop possible de l'hospital. «La unitat docent no té per què estar ubicada a la FUB. L'alumne ha de poder anar a classe a les 8 del matí i a les 10 veure malalts», ha assegurat. «Per això estem treballant amb aquesta visió».

Les unitats docents vinculen l'àmbit acadèmic amb l'assistencial en un mateix espai. Això permet als estudiants fer igualment classes teòriques i al mateix temps participar en les activitats pràctiques, que poden ser tant visitar pacients com prendre part en sessions clíniques a l'hospital. Tot, amb la supervisió del tutor. Segons Martínez, la FUB «no és una unitat docent, sinó un àmbit acadèmic». A Vic també hi haurà una unitat docent vinculada, en aquest cas, al consorci sanitari de la capital d'Osona.

L'espai que es requerirà per a la unitat docent dependrà de les especialitats mèdiques i quirúrgiques que finalment s'acabin fent a Manresa a partir del tercer curs de Medicina. Aquest fet determinarà el nombre d'alumnes que hi haurà al final. Si no hi hagués la possibilitat d'encabir la unitat a Althaia, es buscaria un recurs complementari a prop de l'hospital.

Medicina va començar aquest curs 2017-2018 amb una vuitantena d'alumnes. Quan s'hagin completat els sis cursos que duren els estudis es mouran a la facultat uns 600 alumnes universitaris. A partir de tercer és quan s'hauran de repartir entre les unitats docents de Vic i Manresa. Actualment a la capital del Bages els estudiants fan activitats de simulació al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic.