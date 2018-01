La Fira de l'Experimentació per a infants triplica la durada per atreure escoles

Avui s'obre al Museu de la Tècnica de Manresa una nova edició de la Fira de l'Experimentació per a infants de fins a 6 anys.

La fira, que organitzen els estudis de Mestre en Educació Infantil de la facultat de Ciències Socials del campus Manresa de la UVic-UCC i el Rotary Club Manresa Bages, té com a objectiu acostar la ciència i l'experimentació als més petits. L'activitat es durà a terme també divendres i dissabte.

En les sis anteriors edicions, la fira s'adreçava al públic familiar i es duia a terme en una única jornada. Aquest any s'ha decidit dedicar-hi, a més, dos dies lectius per facilitar la participació d'escoles i permetre que hi assisteixin infants que si no és a través del grup escolar no hi participarien.

D'aquesta manera, explica la directora dels estudis, Montserrat Pedreira, «ampliem l'impacte social d'aquesta activitat a través de les escoles».