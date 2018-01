L'Era organitza un curs per aprendre a engreixar el porc a casa a la manera tradicional

L'associació L'Era, Espai de Recursos Agroecològics, organitza un curs de tres sessions per recuperar el coneixement tradicional de com engreixar un porc a casa. Començarà el dijous 8 de febrer a Manresa, en horari de tarda. Les classes aniran a càrrec de dos veterinaris i d'un mestre xarcuter artesà que ensenyarà mètodes i processos per treballar la carn després del sacrifici, tant per menjar fresca com curada en forma d'embotits.

A la primera sessió, el veterinari Lluís Vila abordarà les necessitats de l'animal al llarg de la seva vida i com atendre-les correctament: des de com han de ser les instal·lacions per acollir-lo, com ha de ser l'alimentació, quin comportament pot presentar, quines poden ser algunes de les seves malalties i com s'han d'evitar i tractar en cas que apareguin. També donarà idees referents a les races i al benestar animal.

El sacrifici i el desfet de la canal del porc seran els punts de la segona sessió, que anirà a càrrec de Ricard Carreras: com fer el transport fins l'escorxador, quines peces conformen la canal, com es poden tallar i quins aspectes relacionats amb la qualitat s'han de tenir en compte. Al mateix temps es parlarà de les normatives vigents quan la cria es fa en l'àmbit casolà. A la tercera sessió, el mestre artesà xarcuter Ricard Josep Llavallol ensenyarà mètodes i processos d'elaboració de productes frescos i curats.

El curs té una durada de 10 hores i un preu de 75€. Les inscripcions es poden gestionar a través del web www.associaciolera.org, del telèfon 938787035 / 672337305 o del correu electrònic neus@associaciolera.org. Les persones a l'atur, menors de 25 anys i alumnes de l'Escola Agrària de Manresa tenen un descompte del 5%. El 30% de l'import es pot abonar amb moneda social de l'Ecoxarxa del Bages.