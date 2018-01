Manresa acull avui la Copa Cangur, amb més de 200 alumnes, també d'Andorra

Manresa acull aquest matí, per tercer any consecutiu, la Copa Cangur de matemàtiques, que arriba a la cinquena edició i aplegarà a l'Escola Politècnica Superior d'Enginyeria (EPSEM-UPC) més de 200 alumnes de 2n i 3r d'ESO repartits en 29 grups (quatre més que en l'edició anterior). Per primer cop, a banda dels procedents de les comarques del Bages, del Berguedà i d'Osona, també n'hi haurà d'Andorra la Vella. Les proves es faran en dos torns.

La competició l'organitza la Societat Catalana de matemàtiques. Coincidint amb el desenvolupament de la primera fase de la Copa Cangur, la seva junta directiva realitzarà per primer cop a la UPC de Manresa una de les seves reunions executives periòdiques.

La Politècnica va ser la segona seu universitària en implicar-se en aquesta competició després de la facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC a Barcelona. Formats per set alumnes, cada equip tindrà 60 minuts per resoldre 12 problemes. Els més destacats participaran a la fase final, l'1 de març al TecnoCampus de Mataró.