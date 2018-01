La setmana vinent començaran les obres de la FUB3, on es concentrarà Fisioteràpia

Interior de la nau de l´escorxador on es faran obres per acollir la FUB3

La setmana vinent és previst que s'iniciïn les obres de l'anomenada FUB3 (vegeu Regió7 del 22 de setembre del 2017) a l'edifici de l'antic escorxador on fins ara tenia la seva seu l'Associació de Veïns del Poble Nou. D'aquesta manera, el campus Manresa de la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) es manté unit a l'entorn de l'avinguda Universitària.

Suposa una inversió de 3 milions d'euros que la FUB afronta amb fons propis. L'increment d'alumnes, aquest any s'han superat per primer cop els 1.600 estudiants universitaris, més la facultat de Medicina va fer que la Fundació Universitària del Bages es decidís a buscar i habilitar nous espais per a l'activitat acadèmica.

La previsió és que les obres durin tot l'any i que es pugui posar en marxa el primer trimestre del 2019. A la FUB3 s'hi concentraran tots els estudis de Fisioteràpia, tant els teòrics com els pràctics. Això permetrà alliberar tota una planta de la Clínica Universitària, que axollirà els alumnes de Medicina. Això obligarà, també, a fer-hi obres que començaran immediatament després que s'hagin acabat les de la FUB3. Haurien d'estar enllestides el setembre del 2019, que és quan es posaria en marxa el segon curs de Medicina.

La nau de l'antic escorxador es va rehabilitar el 2005. Es convertirà en un edifici de tres plantes i també n'hi haurà de nova planta adjacents.

El primer edifici de la FUB es va construir el 2002. El 2012 es va fer la Clínica Universitària i el 2015 va ocupar el Centre Tecnològic, que es va convertir en la FUB2. Ara es va per la FUB3.