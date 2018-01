Qui s'ha endut la capsa d'almoines del Pòpul?

L'ESPIETA

A la Baixada del Pòpul hi ha una capella (s. XIX) dedicada a la Mare de Déu del Pòpul. A la façana, just al costat de la porta de reixa, hi havia una capsa d'almoines que algú ha arrencat. Els jesuïtes van importar a Manresa de Roma la devoció per la Mare de Déu del Pòpul. Quan hi passava pel costat la gent devot, feia el senyal de la creu o resava un parenostre i hi deixava una almoina. La capsa on s'introduïa aquesta almoina, però, ha desaparegut. -G. Camps.