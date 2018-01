Unanimitat política per concedir la Medalla de la Ciutat a Flors Sirera

Amb la unanimitat de totes les forces polítiques s'ha aprovat la concessió de la Medalla de la Ciutat a Flors Sirera Fortuny, la cooperant manresana de Metges del Món assassinada a Ruanda el 1997. Serà la primera medalla al Mèrit de la Solidaritat concedida per l'Ajuntament de Manresa.

El passat mes de desembre, l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, va signar la resolució per a l´obertura de l´expedient necessari per a concedir la Medalla de la Ciutat al Mèrit de la Solidaritat a la cooperant.

Al ple d'aquest dijous ha intervingut Fina Farrés en nom d'Inshuti per recordar que al conflicte de Ruanda on va deixar la vida Flors Sirera ja han mort 7 milions de persones. Farrés ha agraït la primera Medalla a la Solidaritat de Manresa per a la Flors pel que significa de connexió amb tantes lluites que no han de ser oblidades.

Una infermera altament qualificada i amb experiència en cooperació



La manresana Flors Sirera Fortuny, de família manresana, tot i que residia a Las Palmas de Gran Canaria, on treballava d'infermera al Centre de salut Escaleritas, va ser seleccionada per Metges del Món, per tal de treballar a Ruanda a causa de la seva alta qualificació professional i també a la seva experiència de cooperació anterior, el 1994, doncs, el record del camp de refugiats de Mugunga, a l'est del Zaire, on havia treballat tres anys enrere, era molt viu.

De la mateixa manera que els seus companys assassinats, es va traslladar a la zona dels Grans Llacs d'Àfrica el novembre de 1996 per participar en una acció d'emergència. Un cop finalitzada, va demanar quedar-se per a treballar en un projecte d'assistència a petits hospitals a l´Àfrica, i més concretament a Ruanda, país que es trobava en una difícil situació política i social, quan tot just començaven a fer-se els judicis pel conegut com a Genocidi de Ruanda.

A banda, a principi del 1997 el país encara estava immers en el conflicte congolès i el seu suport a les forces de Laurent Kabila. La nit del 18 de gener de 1997, acabada d'instal·lar a la seva nova casa a Ruengheri, al nord-oest de Ruanda, al costat de la frontera amb Zaire i Uganda, Flors Sirera juntament amb els seus altres dos companys cooperants de l'ONG Metges del Món, el sevillà Manuel Madrazo i el madrileny Luis Valtueña, va ser assassinada pel Front Patriòtic Ruandès.

Ningú ha pagat pel crim

Vint-i-un anys més tard el crim continua impune. Malgrat les dificultats que va representar la reforma de la llei de justícia universal per aclarir el cas dels assassinats de diversos cooperants a Ruanda, entre els quals la manresana Flors Sirera,l´Audiència Nacional ha reobert recentment la causa. La reobertura del procés, però, queda circumscrita al que seria el principal encausat del cas, el generalKayumba Nyamwasa.

El 2008, el jutge de l´Audiència Nacional Fernando Andreu va processar la cúpula polític i militar de Rwanda i va dictar 40 ordres d´arrest internacional per cims de genocidi, crims de guerra, crims contra la humanitat, terrorisme i pertinença a organització terrorista contra 40 alts comandaments de l'Exèrcit Patriòtic Ruandès/Front Patriòtic Ruandès.